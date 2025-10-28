Güllü'nün patronu 'Kızı öldürdü itirafı var' demişti: Tuğyan Ülkem Gülter iddialar sonrası ilk kez konuştu

"TELEFONUNDAKİ BÜTÜN KAYITLARI ZORLA SİLMİŞ"

Ferdi Aydın'ın iddiasına göre, Tuğyan Ülkem Gülter bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda "Annemi öldürdüm" dedi. Aydın, suçlamalarını şu sözlerle dile getirdi: Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Tuğyan Hanımın, 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak kayıtlara koyacağım. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş.