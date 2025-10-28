Güllü'nün patronu 'Kızı öldürdü itirafı var' demişti: Tuğyan Ülkem Gülter iddialar sonrası ilk kez konuştu

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne gelerek şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “annesini öldürdü” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ferdi Aydın'ın şoke eden suçlamaları ortalığı karıştırırken, Gülter iddialara ilk kez yanıt verdi.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül’de 6. kattan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul’daki sahne mekanının sahibi Ferdi Aydın, dün Yalova Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulundu.
"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM İTİRAFI VAR"
Yanındaki iki tanıkla birlikte adliyeye gelen Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğü iddiasıyla ifade verdi. Elindeki yazışmaları ve ses kayıtlarını delil olarak sunduğunu belirten Aydın, adliye çıkışında yaptığı açıklamada gündeme adeta bomba gibi düştü.
"TELEFONUNDAKİ BÜTÜN KAYITLARI ZORLA SİLMİŞ"
Ferdi Aydın'ın iddiasına göre, Tuğyan Ülkem Gülter bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda "Annemi öldürdüm" dedi. Aydın, suçlamalarını şu sözlerle dile getirdi: Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Tuğyan Hanımın, 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak kayıtlara koyacağım. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş.
"KEMİKLERİ PARÇALANDI ÜZÜLDÜM" DEMİŞ...
"Tuğyan Hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığına, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş'. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz"
"EĞER BUNLAR DOĞRU OLSAYDI..."
Ferdi Aydın'ın suçlamalarının ardından gözler Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrildi. Bir televizyon programının ulaştığı genç kız, iddialarla ilgili ilk kez konuştu.
Tuğyan Ülkem Gülter, "Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı savcı beni bırakır mıydı?" şeklinde çarpıcı bir yanıt verdi.