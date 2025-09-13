Yeni Şafak
Haluk Levent hastaneye kaldırıldı: İşte ünlü sanatçının hastalığı ve sağlık durumu

Haluk Levent hastaneye kaldırıldı: İşte ünlü sanatçının hastalığı ve sağlık durumu

13:2513/09/2025, Cumartesi
Muğla konseri sonrası fenalaşan ünlü sanatçı Haluk Levent, hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken rahatsızlığı da belli oldu.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Muğla'nın Ortaca İlçesinde 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali kapsamında verdiği konserin ardından hastaneye kaldırıldı.


Muğla'da sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı, konser sonrasında fenalaştı.


Hastalığı belli oldu


Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcıya, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. 

Geceyi hastanede, müşahede altında geçiren ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Haluk Levent bugün taburcu edilecek.


#Haluk Levent
#konser
#hastane
#Muğla
