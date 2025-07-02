Hatay'da evini kaybeden depremzedenin yeni evine taşınmasına bir hafta kala yangında eşyaları kül oldu

Afetzede Aysel Erbaş, 6 Şubat 2023'teki depremde evinin ağır hasar alarak yıkıldığını söyledi. Kendi imkanlarıyla yaptırdığı yeni evine taşınma hazırlığı yaptığını anlatan Erbaş, şöyle konuştu:





"Yerleşeceğiz diye mutfağı temizliyordum. Tekrar kirlenmesin diye pencereleri kapatmıştım. Çok rüzgarlıydı, bir baktım etrafım duman, dışarı koştum. Elimde ne telefonum ne de bir şey var, hepsi içerdeydi. Baktım her tarafım ateşler içinde, ne yapabilirim ki... Burada iki üç fıçı su var, eve yaklaşan kıvılcımları sadece söndürebildim. Çığlık atsam, bütün köy, dört bir yanım yanıyor, kim kime, herkes kendi canında. Sağ olsun yardıma koşanlar oldu. Sonra herhalde dumandan zehirlendim, ondan sonra beni ambulansa bindirdiler.





Daha evimi tamamlamamıştım, eksikleri vardı. Yangın olmasaydı bu hafta evime taşınacaktım. Artık böyle bir felaket yaşadık, ne yapalım Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok."

di.











