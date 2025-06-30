Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın acılı babasından ilk sözler: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı"

Gelinen noktada baba olarak kendisini de suçladığını söyleyen baba Hakan Candan şu ifadeleri kullandı:





''Her ne olursa olsun verdiğimiz ahlaki bilinç, toplumsal değer yargılarıyla çocukların kendilerini bu olumsuzluklardan uzak tutmayı sağlayabilirdik. Ama bunu yapamadık. Kendimi eleştiriyorum. Ama acizliğimi ve çaresizliğimi de bu noktada söylemek isterim. Nihal'in olumsuz davranışları, toplumun yadırgadığı hareketleri toplumda yanlış algıların oluşmasına neden oldu. Tam da bu noktada kızımı yeterince ahlaki değerlerle donatamadığım için kendimi bir baba olarak eleştiriyorum. Keşke yapabilseydim ama yapamadım, başaramadım. Bundan sonra diğer kızlarım için daha dikkatli davranacağız.''