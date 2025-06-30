Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın acılı babasından ilk sözler: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı"

Nihal Candan, 23 kiloya kadar düşerek anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetmişti. Evlat acısıyla sarsılan baba Hakan Candan kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu.
Geçtiğimiz günlerde anoreksiya nevroza hastalığına bağlı olarak hayatını kaybeden fenomen Nihal Candan'ın babası Hakan Candan açıklamalarda bulundu. Sabah'ın haberine göre kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlarla anılmasının, kızının psikolojisini çok kötü etkilediğini belirten Candan, cezaevine girdikten kısa süre sonra eşiyle ayrılık yaşamasının da her şeyi daha da zorlaştırdığını söyledi.
Kızının cezaevine girdikten sonra hastalığa yakalandığını söyleyen baba Hakan Candan şöyle konuştu:
'Kara para aklama, dolandırıcılık gibi toplum tarafından olumsuz görülen suçlarla anılması, kızımın psikolojisini çok kötü etkiledi. Cezaevine girdikten kısa süre sonra eşiyle ayrılık yaşaması da daha da zorlaştırdı her şeyi. Cezaevi koşullarıyla ilgili herhangi olumsuz bir şey yaşamadı. Ama içerideyken eşiyle yaşadığı sıkıntılar eklenince, Nihal'in hastalığı orada başladı.''
HATA KIZIMDA
''Hayatta başımıza gelen iyi ya da kötü şeylerde temel etken insanın kendisidir. Nihal de yanlışlar yaptı. Nihal neden böyle insanlarla bir arada oldu? Sıkıntılı insanların bulunduğu ortamlarda olması, arkadaşlık etmesi hatadır. Bu noktada en büyük hatanın kızımda olduğunu düşünüyorum.''
Gelinen noktada baba olarak kendisini de suçladığını söyleyen baba Hakan Candan şu ifadeleri kullandı:
''Her ne olursa olsun verdiğimiz ahlaki bilinç, toplumsal değer yargılarıyla çocukların kendilerini bu olumsuzluklardan uzak tutmayı sağlayabilirdik. Ama bunu yapamadık. Kendimi eleştiriyorum. Ama acizliğimi ve çaresizliğimi de bu noktada söylemek isterim. Nihal'in olumsuz davranışları, toplumun yadırgadığı hareketleri toplumda yanlış algıların oluşmasına neden oldu. Tam da bu noktada kızımı yeterince ahlaki değerlerle donatamadığım için kendimi bir baba olarak eleştiriyorum. Keşke yapabilseydim ama yapamadım, başaramadım. Bundan sonra diğer kızlarım için daha dikkatli davranacağız.''