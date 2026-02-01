Her gün 200 bardak çorba dağıtıyor: 'Yardımlaşma ve dayanışma çorbası'

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde lokanta işleten Onur Güngör, 15 gün önce ücretsiz çorba ikramı uygulaması başlattı. Güngör, iş yerinin önüne koyduğu ve ‘Yardımlaşma ve dayanışma çorbası ücretsizdir’ yazısı astığı masanın üzerindeki tencerede kaynattığı çorbayı, vatandaşlara ikram ediyor. Kısa sürede ilgi gören ücretsiz çorba ikramını sanal medyada gören hayırseverler de destek oluyor. İlçede daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını ve bunun eksikliğini hissettiğini belirten Güngör, “İnsanların rahatça, çekinmeden bir tas çorba içebileceği bir yer olsun istedik. İlk başlarda bu çorba ikramını kendi imkanlarımla veriyordum. Sonra sanal medyadan gören hayırsever arkadaşlar ‘bizler için de çorba dağıt’ dediler. Örneğin bugünkü çorbayı ABD’de yaşayan bir arkadaşımızın desteği ile dağıtıyoruz. Bazen ise tavuklu pilav dağıtılmasını isteyenler de oluyor, onu da yapıyoruz. Bazen de diğer lokantacılardan ‘niye bedava çorba dağıtıyorsunuz’ diye tepki alıyoruz” dedi.