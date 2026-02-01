Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Her gün 200 bardak çorba dağıtıyor: 'Yardımlaşma ve dayanışma çorbası'

Her gün 200 bardak çorba dağıtıyor: 'Yardımlaşma ve dayanışma çorbası'

11:351/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber

Ordu’nun Fatsa ilçesinde lokanta işleten Onur Güngör (56), günlük 200 bardak sıcak çorbayı vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Güngör’ün 15 gün önce başlattığı ücretsiz çorba ikramı uygulamasını sanal medyada gören hayırseverler de destek oluyor. Ücretsiz çorba ikramının ramazan ayına kadar devam edeceğini belirten Onur Güngör, “Ücretsiz çorba ikramı uygulamasına güzel bir ilgi var” dedi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde lokanta işleten Onur Güngör, 15 gün önce ücretsiz çorba ikramı uygulaması başlattı. Güngör, iş yerinin önüne koyduğu ve ‘Yardımlaşma ve dayanışma çorbası ücretsizdir’ yazısı astığı masanın üzerindeki tencerede kaynattığı çorbayı, vatandaşlara ikram ediyor. Kısa sürede ilgi gören ücretsiz çorba ikramını sanal medyada gören hayırseverler de destek oluyor. İlçede daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını ve bunun eksikliğini hissettiğini belirten Güngör, “İnsanların rahatça, çekinmeden bir tas çorba içebileceği bir yer olsun istedik. İlk başlarda bu çorba ikramını kendi imkanlarımla veriyordum. Sonra sanal medyadan gören hayırsever arkadaşlar ‘bizler için de çorba dağıt’ dediler. Örneğin bugünkü çorbayı ABD’de yaşayan bir arkadaşımızın desteği ile dağıtıyoruz. Bazen ise tavuklu pilav dağıtılmasını isteyenler de oluyor, onu da yapıyoruz. Bazen de diğer lokantacılardan ‘niye bedava çorba dağıtıyorsunuz’ diye tepki alıyoruz” dedi.

Günlük yaklaşık 200 bardak çorba dağıttıklarını belirten Güngör, “Bazen burada yoğunluk oluyor. Ücretsiz çorba ikramı uygulamasına güzel bir ilgi var, bazen çorba almak için insanlar sıraya giriyor. Burada kimseyi kırmadan, üzmeden çalışıyoruz. Ramazan ayına kadar bu uygulamayı devam ettireceğiz. Ramazan’dan sonrası Allah kerim. Allah herkesin hayrını kabul etsin” dedi.



ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA OLMUŞ


Ücretsiz çorba uygulamasını çok beğendiğini belirten Mustafa Kalmaz (46), “Hayır amaçlı böyle bir uygulama başlatılmış. Gerçekten çok güzel bir şey. Keşke her yerde olsa” diye konuştu.


Şaban Azgan (23) ise “Çok güzel bir uygulama olmuş. Sokakta yapılan böyle etkinliklerden faydalanmak lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.


#fatsa
#ordu
#çorba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 1 Şubat Pazar maç programı