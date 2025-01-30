Meyvelerin Prensesi, olarak bilinen sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çeken mangosteen meyvesi görüntüsüyle sosyal medyada viral oldu. İçi sarımsağı dışı kırmızı eriği andıran bu meyvenin tanesi 550 TL'den satılmaya başlandı. Türkiye'de özellikle Alanya'da yetişen ve mor kabuğu ve beyaz etiyle oldukça çekici bir görünüme sahip olan bu meyve, aslında bir sağlık deposu. Peki Meyvelerin Prensesi Mangosteen nerelerde yetişir, faydaları neler? İşte tüm detaylar...

1 /12 Alanya'da yetişen ve tanesi 550 TL'ye satılan egzotik meyve mangosteen, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor.



2 /12 Meyvelerin Prensesi olarak da adlandırılan mangosteen, Güneydoğu Asya kökenli olup, ülkemizde de yetiştirilmeye başlandı.



3 /12 Mangosteen faydaları neler? Güçlü Bir Antioksidan Kalkanı: Mangosteen, içerdiği ksantonlar sayesinde serbest radikallere karşı etkili bir kalkan görevi görür. Bu sayede hücre hasarını önleyerek, yaşlanmayı yavaşlatır ve birçok kronik hastalığın riskini azaltır.

4 /12 Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren mangosteen, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.





5 /12 İltihaplarla Savaşır: Eklem ağrıları ve romatizma gibi iltihaplı hastalıklara iyi gelen mangosteen, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur.



6 /12 Kanserle Mücadelede En Etkisi Meyve: Yapılan araştırmalar, mangosteenin bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olabileceğini göstermektedir.



7 /12 Sindirimi Düzenler: Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenleyen mangosteen, kabızlık gibi sorunları önler.





8 /12 Cildi Gençleştirir: Antioksidanlar sayesinde cilt hücrelerini yenileyerek, cildin daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlar.





9 /12 Kan Şekerini Dengeler: Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan mangosteen, diyabet hastaları için de faydalı olabilir.



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