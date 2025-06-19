İki çocuk annesine depresyon teşhisi konuldu ancak hayatını kaybetti: Bu belirti görmezden gelindi

İngiltere'de yaşayan iki çocuk annesi Jamie Acaster, belirtilerine rağmen "depresyon" teşhisiyle eve gönderildi. Ancak gerçek çok daha ciddiydi. 1,5 yıl süren mücadele sonunda Jamie tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ailesi, yaşanan acı süreci anlattı.

1 /7 Konuşmalar sırasında kelimeleri hatırlamakta ve sohbetleri takip etmekte zorlanan İngiliz bir kadına yanlış teşhis yapıldı. Kontroller sonrası genç kadının şikayetleri, depresyon belirtisi olarak değerlendirildi.

2 /7 Ancak Jamie'nin değişen davranışlarını fark eden hemşire kardeşi Donna Sayle, durumun ciddi olabileceğinden şüphelenerek kardeşini Nisan 2023’te acil servise gitmeye ikna etti.

3 /7 Yapılan MR taraması sonucunda korkunç gerçek ortaya çıktı ve Jamie'nin yüksek dereceli glioblastoma beyin tümörlerinin en agresif ve ölümcül türlerinden birine sahip olduğu görüldü.

4 /7 Teşhisin ardından apar topar ameliyata alınan Jamie'nin vücudundaki tümörün %95’i çıkarıldı.

5 /7 Ancak zorlu kemoterapi ve radyoterapi sürecine rağmen genç kadının vücudu tedaviye istenilen yanıtı veremedi. Steroid kullanımına bağlı olarak karaciğer ve böbreklerinde sorunlar gelişen Jamie, bir akciğer embolisi geçirdi.

6 /7 Zor zamanlar yaşayan ve hastanede tedavisi devam eden Jamie, tüm müdahalelere rağmen 1 Eylül 2024’te, hayatını kaybetti.