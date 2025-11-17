Yeni Şafak
Islak mendile temas edince 127 bin liralık telefon zarar gördü

Islak mendile temas edince 127 bin liralık telefon zarar gördü

17/11/2025, Pazartesi
Apple’ın en yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max modellerinde kaplama sorunlarına bir yenisi eklendi. Daha önce “Kozmik Turuncu” renkli cihazlarda oksitlenme nedeniyle rengin zamanla “Gül Altını” tonuna dönüştüğü gündeme gelmişti. Şimdi ise çok daha ciddi bir problem ortaya çıktı.

ISLAK MENDİLLE TEMİZLERKEN BOYA KALKTI

X platformunda paylaşım yapan bir kişi, Kozmik Turuncu iPhone 17 Pro Max telefonunu ıslak mendille sildiğinde kaplamanın yer yer tamamen çıktığını gösteren fotoğraflar yayımladı.

Anodize alüminyum kaplamanın bu kadar kolay aşınması, kamera çıkıntısı çevresinde bilinen çizilme problemlerine ek olarak modeli yeniden tartışma konusu yaptı.

APPLE ZARARLI TEMİZLEYİCİLERE KARŞI UYARIYOR

Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin temizliğinde sert kimyasal içeren ürünlerden kaçınılması gerektiğini açıkça belirtiyor. 

Bu tür maddeler kaplamayı zayıflatabiliyor. Ayrıca şirketin bu modellerde yeniden titanyum alaşımlı tek parça alüminyum kasaya dönmesi, düşme testlerinde köşelerden darbe alındığında ciddi hasara yol açtığı yönünde eleştiriler alıyor.

ŞİMDİLİK TEK ÖRNEK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Reddit ve diğer platformlarda aynı sorunu yaşayan başka bir kullanıcıya dair bir paylaşım bulunmuyor. Bu nedenle olayın üretim kaynaklı münferit bir durum mu yoksa daha geniş bir sorunun habercisi mi olduğu henüz bilinmiyor. Görüntülerin kısa sürede yayılması ise konunun Apple tarafından incelenmesi gerektiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Boya soyulması yaşayan kullanıcının Apple’dan ücretsiz bir değişim cihazı alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. Yaşanan olay, telefonunu temizlerken ıslak mendil kullanan kullanıcılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

