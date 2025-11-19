Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İstanbul'da en fazla konut satışı yapılan ilçeler belli oldu: Bir ilçe büyük fark attı metrekare fiyatı hala ortalamanın çok altında

İstanbul'da en fazla konut satışı yapılan ilçeler belli oldu: Bir ilçe büyük fark attı metrekare fiyatı hala ortalamanın çok altında

10:5919/11/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

İstanbul’da 2025’in ilk 10 ayında konut satışları rekor kırarken, şehir toplam 211 bin 873 adetlik satışla Türkiye genelinde zirvedeki yerini korudu.

TÜİK ve Endeksa verilerine göre bu dönemde megakentte metrekare fiyatı hâlâ İstanbul ortalamasının çok altında kalan bir ilçe diğer tüm ilçelere konut satışında büyük fark atarak birinci sırada yer aldı...

Başakşehir planlı kentleşme ve yeni konut stokuyla ikinci sıraya yerleşirken, yüksek metrekare fiyatına rağmen Kadıköy de ilk 10 içinde kendine yer buldu.

Anadolu Yakası’nın ağırlıkta olduğu listede 6 ilçe öne çıktı...

İstanbul’un en çok konut satılan ilk 10 ilçesi şöyle sıralandı:

Sancaktepe (6.809)

Maltepe (7.125)

Ümraniye (7.044)

Kadıköy (7.927)

Kartal (7.944)

Bahçelievler (9.450)

Pendik (9.712)

Başakşehir (9.712)

Esenyurt (26.379)

#İstanbul
#İlçe
#Şehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MADDELER TEK TEK SIRALANDI: TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI! TOKİ 500 Bin konut başvurusu nasıl yapılır?