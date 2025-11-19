İstanbul'da en fazla konut satışı yapılan ilçeler belli oldu: Bir ilçe büyük fark attı metrekare fiyatı hala ortalamanın çok altında

İstanbul’da 2025’in ilk 10 ayında konut satışları rekor kırarken, şehir toplam 211 bin 873 adetlik satışla Türkiye genelinde zirvedeki yerini korudu.
TÜİK ve Endeksa verilerine göre bu dönemde megakentte metrekare fiyatı hâlâ İstanbul ortalamasının çok altında kalan bir ilçe diğer tüm ilçelere konut satışında büyük fark atarak birinci sırada yer aldı...
Başakşehir planlı kentleşme ve yeni konut stokuyla ikinci sıraya yerleşirken, yüksek metrekare fiyatına rağmen Kadıköy de ilk 10 içinde kendine yer buldu.
Anadolu Yakası’nın ağırlıkta olduğu listede 6 ilçe öne çıktı...
İstanbul’un en çok konut satılan ilk 10 ilçesi şöyle sıralandı:
Sancaktepe (6.809)
Maltepe (7.125)
Ümraniye (7.044)
Kadıköy (7.927)
Kartal (7.944)
Bahçelievler (9.450)
Pendik (9.712)
Başakşehir (9.712)
Esenyurt (26.379)