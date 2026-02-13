İstanbul'da salı günleri düğün yapılmayacak: Yeni karar alındı

Karara uymayan işletmelere yönelik yaptırımların bulunduğunu, sahada denetim personelinin görev yaptığını belirten Sönmez, "Odanın verdiği yükümlülükler doğrultusunda alınan kararlar uygulanacak. Ancak buna gerek olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu talep zaten üyelerden geldi. Sektör çalışanlarının büyük bölümü kadınlardan oluşuyor. Hafta sonları ise oldukça yoğun geçiyor. Pazartesi günü muhasebe ve tedarik işlemleri tamamlanacak, salı günü ise tüm personel için dinlenme fırsatı olacak. Hem işletmelerin hem personelin bir gün dinlenmesi, hizmetin daha iyi ve kaliteli sunulması açısından önemli. Aynı zamanda çalışan motivasyonunun artırılması ve sektörde ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.