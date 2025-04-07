Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
'İtalya mı Türkiye mi?' Can Yaman'ın yanıtına sosyal medyada tepki yağdı: İşin bitince yerli ve milli değerler diye ağlarsın

'İtalya mı Türkiye mi?' Can Yaman'ın yanıtına sosyal medyada tepki yağdı: İşin bitince yerli ve milli değerler diye ağlarsın

09:337/04/2025, Monday
Diğer
Sonraki haber
<p>Uzun süredir yurt dışında yaşayan Can Yaman El Turco ve Sandokan dizisiyle gündeme geliyor.</p>
Uzun süredir yurt dışında yaşayan Can Yaman El Turco ve Sandokan dizisiyle gündeme geliyor.

Türkiye'yi terk eden ve zaman zaman açıklamalarıyla eleştirilen "El Turco" dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın bir soru karşısında İtalya'yı Türkiye'ye tercih etmesi sosyal medyada tepki çekti.

Bir süredir İtalya'da yaşayan ve Türkiye'de hakkında haberler çıkınca tepki göstermesiyle gündeme gelen Can Yaman yine olay oldu.

İstanbul'a annesiyle gezmeye geldiğinde koruma ordusuyla gezmesi ve gazetecilere olan sert tavrı tepki çeken Can Yaman bu sefer de verdiği bir yanıtla tepkilerin odağında.

Can Yaman’ın bir söyleşisinde ‘Türkiye mi? İtalya mı?’ sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ

4 yıl önce Türkiye’den ayrılan ve İtalya’da hayatını sürdüren oyuncu Can Yaman, İtalya’yı tercih etti.

Can Yaman’ın verdiği bu cevap Türk takipçilerini kızdırdı. 

Sosyal medyada Can Yaman'ın yanıtını duyanlar "Biz de sana bayılıyorduk", "Kal dönme,", "Rol bile yapamayan adamın egolara bak", “Burası sayesinde ünlendin orada tanındın havalara bak”, "Orada işi bitince buraya gelir", "İşin bitince yerli ve milli değerler diye ağlarsın" eleştirilerinde bulundu.

#Can Yaman
#Türkiye
#İtalya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat'ın yerine Gönül Dağı'ndan sevilen oyuncuya başrol teklif edildi! Yeni kadın başrol kim olacak?