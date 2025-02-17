İzzet Yıldızhan’dan Elon Musk’a ilginç yorum: Kendisini tebrik ediyorum bu alanda beni geçti

Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde 13. çocuğunun dünyaya gelmesi gündem olurken, dokuz çocuğu bulunan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
53 yaşındaki Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yeniden baba oldu.
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'dan 13. kez baba olan Elon Musk hakkında şaşırtan bir yorum geldi.
"Kendisini tebrik ediyorum"
Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, "Kendisini tebrik ediyorum. Bu alanda beni geçti.
Demek ki o da benim gibi bol çocuk seviyor.
Çocuklar iyidir, büyük aile olmak, onları büyütmek, iş sahibi yapmak, dertlerini ve mutluluklarını paylaşmak dünyanın en güzel şeyi" ifadelerini kullandı.
İzzet Yıldızhan zaman zaman çocukları ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapıyor.
9 çocuk babası olan ünlü isim hayranlarının da yakın markajında.
Geçtiğimiz aylarda yıllarca sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan'la ilk defa fotoğrafını paylaşan İzzet Yıldızhan son olarak mutlu aile tablolarını gözler önüne sermişti.
İki çocuklarıyla birlikte eşinin paylaştığı o fotoğrafa eşi Ajda Yıldızhan, "İyi ki doğurmuşum canlarım..." notunu eklemişti.