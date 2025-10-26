Karadeniz'de sonbahar: Giresun ve Rize büyüleyici renklere büründü

Giresun’un yükseklerinde sonbahar tüm renkleriyle kendini gösterdi. Dereli ilçesindeki ormanlar, sarı ve yeşilin tonlarına bürünerek görsel bir şölen sunuyor. Kümbet Yaylası yolunda oluşan renk geçişleri doğaseverlerin ilgisini çekerken, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası da sonbaharla birlikte adeta bir renk cümbüşüne dönüştü.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun'un yüksek kesimlerinde güz renkleri hakim oldu.

Dereli ilçesinde sonbaharla birlikte ormanlık alanlardaki ağaçlar sarı ve yeşilin tonlarına büründü.



Kümbet Yaylası'na ulaşımın sağlandığı güzergahtaki renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.



İlçede 1800 rakımda yer alan, traverten grubu ve şelaleleriyle dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü.





Özellikle traverten bölgesindeki ağaçların görüntüsü ilgi çekiyor.



Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan ve turkuaz renkte akan Mavigöl'ün etrafında yer alan ağaçlardaki farklı tonlar da güz mevsiminin güzelliğini ortaya koyuyor.



Ayder'de sonbahar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası da sonbahar renklerine büründü.



Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki yaylada sarı, kırmızı ve turuncu renkler hakim oldu.



Ayder Yaylası, mevsimin tadını çıkarmak isteyenlere seyrine doyumsuz manzara sunuyor.



