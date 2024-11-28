Kas yapmak için kullandığı hormon ilaçları hayatını kabusa çevirdi: Rocky'nin ünlü yıldızı hastane yatağından paylaştı

Kullandığı hormon ve steroid ilaçları yüzünden zor bir süreç geçiren efsane oyuncu Dolph Lundgren, hastane yatağında çektiği video ile kanserle mücadelesinin bittiğini duyurdu. 67 yaşındaki ünlü Hollywood yıldızı sekiz yıl süren kanser mücadelesi sırasında hormon tedavilerinin ve vücut geliştirme için kullandığı steroidlerin, hastalığının gelişmesinde bir rol oynamış olabileceğini dile getirmiş, bunun nedeninin 1980'ler ve 90'lar boyunca aksiyon rollerinde daha kaslı bir vücuda sahip olmak için kullandığı steroidler olduğunu vurgulamıştı. İşte ünlü yıldızın son hali...

1 /6 Ünlü Hollywood oyuncusu Dolph Lundgren, hastane yatağında video çekerek kanserle mücadelesinin bittiğini açıkladı.

2 /6 Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü yıldız, "Tamam, buradayım." İçeri girip son ölü tümörden kurtulacağım. Vücudumda kanser hücresi kalmadığında sanırım kanserden kurtulacağım ve bu işlemi sabırsızlıkla bekliyorum. " ifadelerini kullandı.

3 /6 Akciğer ablasyonu yaptırdığını söyleyen Dolph Lundgren, "Gelecek her şey için minnettarım ve heyecanlıyım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Zor bir yolculuktu ve bana gerçekten anı yaşamayı ve hayatımın her anından keyif almayı öğretti" dedi.

4 /6 Lundgren, sekiz yıl süren kanser mücadelesi sırasında hormon tedavilerinin ve vücut geliştirme için kullandığı steroidlerin, hastalığının gelişmesinde bir rol oynamış olabileceğini dile getirmiş, 1980'ler ve 90'lar boyunca vücut geliştirme ve aksiyon rollerinde daha kaslı bir vücuda sahip olmak için sağlığından olduğunu belirtmişti.

5 /6 Lundgren, steroidlerin uzun süreli kullanımının, kanser riskini artırmış olabileceğinden şüphe ettiğini açıklayıp: “Steroidleri 80'ler ve 90'lar boyunca kullandım. Kanserle bir bağlantısı olup olmadığını düşündüm, elbette. Vücutta testosteron seviyesini artırmanın bazı uzun vadeli etkileri olabilir. Belki de bu durum kanserle bir şekilde ilişkili.” ifadelerini kullanmıştı.