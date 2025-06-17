KKKA'dan ilk ölüm haberi geldi: Belirtiler temastan sonraki ilk 1 hafta içinde ortaya çıktı, işte en riskli iller

Sessiz tehdit: Kenelerle gelen ölümcül risk





Sadece Sivas'ta değil, Türkiye'nin pek çok kırsal bölgesinde keneler, yavaş ama istikrarlı bir yayılım gösteriyor.

Uzmanlara göre kene sayısı ve hastalık riski her geçen yıl biraz daha artıyor.



