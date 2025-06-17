KKKA'dan ilk ölüm haberi geldi: Belirtiler temastan sonraki ilk 1 hafta içinde ortaya çıktı, işte en riskli iller

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kırsalda kene vakaları yeniden görülmeye başlandı. Sivas'ın Gölova ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 67 yaşındaki Köpük Meral, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ın Karayakup köyünde yaşayan 7 çocuk annesi Meral'e yaklaşık bir ay önce kene yapıştı. Kısa süre içinde rahatsızlanan Meral, önce Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz kadın, anestezi yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi ailesine teslim edilen Meral’in, köyünde defnedileceği öğrenildi.
Uzmanlar uyardı: Isırığını hafife almayın
Türkiye’de her yıl özellikle yaz aylarında görülmeye başlanan KKKA, kene ısırmasıyla bulaşan ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimde risk daha da yüksek.
Belirtiler temastan sonraki ilk 1 haftada ortaya çıkıyor
Yüksek ateş
Halsizlik
Kas ağrıları
Baş ağrısı
Mide bulantısı ve kusma
Deride döküntü veya kanamalar
Bu belirtiler, kene temasından sonraki ilk 1 hafta içinde ortaya çıkabiliyor. Erken müdahale hayat kurtarıcı olabiliyor.
Ne yapmalı?
Açık alanlarda uzun kollu kıyafet giyin.
Çoraplarınızı pantolonunuzun üzerine çekin.
Piknik veya tarla dönüşlerinde vücut kontrolü yapın.
Vücuda tutunan keneyi kesinlikle çıplak elle çıkarmayın. Sağlık kuruluşuna başvurun.
Türkiye’nin KKKA haritası: En çok vaka hangi illerde?
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılı yaz aylarında 300’e yakın KKKA vakası bildirildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Türkiye'de özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sıkça görülüyor.
En çok vaka görülen iller şunlar:
📍 Tokat
📍 Sivas
📍 Çorum
📍 Erzurum
📍 Gümüşhane
📍 Yozgat
Sivas, hem vaka sayısı hem de ölüm oranıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle Gölova, Suşehri ve Zara gibi yüksek rakımlı, nemli bölgelerde kene popülasyonunun arttığını belirtiyor.
Vücuda sessizce yerleşiyor
Kene ısırığı sonrası insanlar genellikle ‘bir şey olmaz’ diyerek hastaneye gitmiyor. Ancak bu hastalıkta erken teşhis hayat kurtarıcıdır.
KKKA, belirtileri grip gibi başladığı için çoğu zaman fark edilmiyor. Ama çok kısa sürede iç organları etkileyen ve kanamalara yol açan ciddi bir tabloya dönüşebilir. Vücudunuza kene yapıştıysa kesinlikle yakmadan, sıkmadan ve çıkarmaya çalışmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
Sessiz tehdit: Kenelerle gelen ölümcül risk
Sadece Sivas'ta değil, Türkiye'nin pek çok kırsal bölgesinde keneler, yavaş ama istikrarlı bir yayılım gösteriyor.
Uzmanlara göre kene sayısı ve hastalık riski her geçen yıl biraz daha artıyor.
Nedeni ise;
İklim değişikliği: Daha uzun süren sıcak ve nemli dönemler
Tarım arazilerinde artış: İnsan-kene temasını artırıyor
Orman ve çalılık alanların genişlemesi: Kenelerin yaşam alanı büyüyor
Keneler yalnızca bir kişinin değil, bütün bir köyün sağlığını tehdit eden bir unsur haline geliyor.