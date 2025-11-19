Kocaeli'de her gören tekrar bakıyor: Birçok sokak köpeği rengarenk boyalı halde dolaşıyor





UZMAN 'İKİ İHTİMAL VAR' DEDİ





Köpeklerin üzerindeki renklerin inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılan malzemelerle örtüştüğüne dikkati çeken Bostancı, şunları kaydetti:





"İki ihtimali değerlendiriyorum. Köpeğin bir tanesi kahverengi-kızıla boyanmış gibi görünüyor. Muhtemelen yol asfaltlama ya da park çalışmaları sırasında kullanılan boyalı asfalt ya da zemine bulaşan boya türüne temas etmiş. O bölgeye girmiş veya yuvarlanmış ve bu madde vücudunun birçok noktasına temas etmiş. Diğer iki köpek ise mavi-yeşil tarzı bir renge boyanmış durumda. Onlar da muhtemelen boya içeren bir suyun içine girmişler. Bir süre bu suyun içinde kalınca boya hayvanların tüylerine geçmiş. Burada bilerek boyandığına dair bir kanıt yok. ’İnsan eliyle yapılmıştır’ demek doğru olmaz. Hayvanlar hareketli canlılardır; yerde yuvarlanmayı severler, farklı bir şey gördüklerinde ona ulaşmaya çalışırlar. Dolayısıyla böyle bir yaramazlık içinde olmuş olabilirler."



