Küba'dan Kars'a gelin oldular: Budak kardeşler çalışmak için gittikleri yurt dışında hayat arkadaşlarını buldu

Mayıs ayında iş için Küba’ya gittiği belirten Soner Budak, "İş için Mayıs ayında Küba’ya gittik. Oradan iş teklifi geldi bize, biz de bu teklifi değerlendirdik. Küba’da 1 hafta sonra eşimle tanıştım. Kahve içmeye 1 kafeye girdik. O gün orada tanıştım. Devamında annesiyle tanıştım. Annesi çok sıcakkanlı birisiydi. Beni aralarında görmekten mutluluk duyduklarını söylediler. Süreç bu şekilde ilerledi ve biz de kendi ailelerimizle bunları tanıştırdık. Her şey güzel geçti. Biz de bunu evliliğe taşıdık" diye konuştu.



