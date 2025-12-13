Küba'dan Kars'a gelin oldular: Budak kardeşler çalışmak için gittikleri yurt dışında hayat arkadaşlarını buldu

Karslı 2 kardeşin, dünyanın öbür ucundan, Küba’dan kendilerine hayat arkadaşı bulması Kars’ta büyük bir sevinç ve merak uyandırdı. Yöresel kültürlerin harmanlandığı bu sıra dışı evlilikler, Kars’ın çok kültürlü yapısına yepyeni ve sıcak bir hava kattı.
Kars’ın Akyaka ilçesinden olan Soner ve Caner Budak kardeşler, çalışmak için gittikleri Küba’da hayatlarının aşkını buldu. Küba’nın sıcakkanlı insanları ve canlı kültürüyle tanışan Karslı gençler, gönüllerini Kübalı Daniela Elena Calzada Pedraja ve Daymara Ricardo Lpez’e kaptırdı. Karslı kardeşler, Kübalı ailelerini de ikna ederek evlenme kararı aldılar. Gençler ailelerinin de desteğiyle Kars’ta görkemli bir düğün yaparak evlendiler.
Küba’ya gittiklerinde böyle bir düşüncesi olmadığını ifade eden Caner Budak, "Küba’ya gittiğimizde böyle bir düşüncemiz aslında yoktu. Yaşım itibariyle ailem bana sürekli evlen evlen diye baskı da yapıyordu. Eşimle de tanışınca aradığım kişiyi bulmuş oldum aslında, bu kararı öyle vermiş oldum. Ruh eşimi bulmuş oldum. İlk olarak anneme söyledim. Babamın da sonra haberi oldu. Babam zaten olaya çok sıcak baktı. Çok mutlu oldular" dedi.
Mayıs ayında iş için Küba’ya gittiği belirten Soner Budak, "İş için Mayıs ayında Küba’ya gittik. Oradan iş teklifi geldi bize, biz de bu teklifi değerlendirdik. Küba’da 1 hafta sonra eşimle tanıştım. Kahve içmeye 1 kafeye girdik. O gün orada tanıştım. Devamında annesiyle tanıştım. Annesi çok sıcakkanlı birisiydi. Beni aralarında görmekten mutluluk duyduklarını söylediler. Süreç bu şekilde ilerledi ve biz de kendi ailelerimizle bunları tanıştırdık. Her şey güzel geçti. Biz de bunu evliliğe taşıdık" diye konuştu.