Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Küba'dan Kars'a gelin oldular: Budak kardeşler çalışmak için gittikleri yurt dışında hayat arkadaşlarını buldu

Küba'dan Kars'a gelin oldular: Budak kardeşler çalışmak için gittikleri yurt dışında hayat arkadaşlarını buldu

09:5413/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Karslı 2 kardeşin, dünyanın öbür ucundan, Küba’dan kendilerine hayat arkadaşı bulması Kars’ta büyük bir sevinç ve merak uyandırdı. Yöresel kültürlerin harmanlandığı bu sıra dışı evlilikler, Kars’ın çok kültürlü yapısına yepyeni ve sıcak bir hava kattı.

Kars’ın Akyaka ilçesinden olan Soner ve Caner Budak kardeşler, çalışmak için gittikleri Küba’da hayatlarının aşkını buldu. Küba’nın sıcakkanlı insanları ve canlı kültürüyle tanışan Karslı gençler, gönüllerini Kübalı Daniela Elena Calzada Pedraja ve Daymara Ricardo Lpez’e kaptırdı. Karslı kardeşler, Kübalı ailelerini de ikna ederek evlenme kararı aldılar. Gençler ailelerinin de desteğiyle Kars’ta görkemli bir düğün yaparak evlendiler.

Küba’ya gittiklerinde böyle bir düşüncesi olmadığını ifade eden Caner Budak, "Küba’ya gittiğimizde böyle bir düşüncemiz aslında yoktu. Yaşım itibariyle ailem bana sürekli evlen evlen diye baskı da yapıyordu. Eşimle de tanışınca aradığım kişiyi bulmuş oldum aslında, bu kararı öyle vermiş oldum. Ruh eşimi bulmuş oldum. İlk olarak anneme söyledim. Babamın da sonra haberi oldu. Babam zaten olaya çok sıcak baktı. Çok mutlu oldular" dedi.


Mayıs ayında iş için Küba’ya gittiği belirten Soner Budak, "İş için Mayıs ayında Küba’ya gittik. Oradan iş teklifi geldi bize, biz de bu teklifi değerlendirdik. Küba’da 1 hafta sonra eşimle tanıştım. Kahve içmeye 1 kafeye girdik. O gün orada tanıştım. Devamında annesiyle tanıştım. Annesi çok sıcakkanlı birisiydi. Beni aralarında görmekten mutluluk duyduklarını söylediler. Süreç bu şekilde ilerledi ve biz de kendi ailelerimizle bunları tanıştırdık. Her şey güzel geçti. Biz de bunu evliliğe taşıdık" diye konuştu.


#kars
#küba
#gelin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?