Marketini 'sırtına' sarıp köyleri gezmeye başladı: 'O olmasa aç kalırız'

En yakın köylerim Yukarı ve Aşağı Çağlayan, oradan da Kalabak'a doğru ilerleyeceğim, günüm bu şekilde geçiyor. Gittiğim köylerin hiçbirinde bakkal ya da market yok, sadece seyyar sebze-meyveci geliyor bir de ben gidiyorum. Yazın tabii daha güzel oluyor yazlıkçılar da gelince. Şehirden gelenler köyü görünce çok şaşırıyor, fotoğraf çekmek isteyenler falan oluyor, tabii köylüler bu duruma alışkın olduğu için onlara yabancı gelmiyor artık" dedi.