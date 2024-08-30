Meteoroloji balonları hava tahminlerinde önemli rol oynuyor: Düşen cihazı bulanlar 'Bunu size getirelim mi?' diye soruyor

Düşen cihazı bulanlar, "Bunu size getirelim mi?" diye soruyor

Meteorolojik amaçlı balonların serbest atmosfer koşullarında yükseldiğini dile getiren Temizgül, şunları kaydetti:

"Basınç sebebiyle bu balonlar belirli noktada patlıyor ve yeryüzüne düşüyor. Bazen vatandaşın bahçesine, çatısına düşüyor. Vatandaş bunları görüyor, tedirgin olabiliyor ama bunu önlemek için cihazlarımızın üzerinde amblemler, yazılar var, vatandaşın korkuya kapılmaması için. Cihazı bulup, 'Bunu size getirelim mi? Tekrar kullanacak mısınız? gibi vatandaşlarımızın bizimle iletişimi olabiliyor."