Moskova, ‘Zamanlar ve Çağlar' festivaline ev sahipliği yapacak

Moskova, 11-15 Haziran tarihleri arasında Zamanlar ve Çağlar festivaline ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında katılımcılar Moskova'nın ve Rusya'nın geçmişini yakından tanıyacak.
Ziyaretçiler, başkentin en güzel konakları, antik ve modern parklarının yanı sıra birçok şehir bulvarı ve mekânında geçmişe dalıp Rusya'nın tarihi dönemlerinin atmosferini hissedebilecek. Festivalin sayısız canlandırma ve sürükleyici performansları sayesinde konuklar bir zaman makinesindeymiş gibi onlarca ve yüzlerce yıl öncesine götürülecek ve o zamanların insanları ve olayları hakkında daha fazla bilgi edinebilecek.
Moskovanın dört bir yanında yer alan tarihi mekânlarda sadece Rusyadan değil, yurt dışından da binlerce canlandırmacı, antik çağlardan 20. yüzyıla kadar farklı dönemlerin olaylarını yeniden yaşatacak. Moskino Sinema Parkı'nda dünya tarihindeki önemli olayların görüntüleri izleyicilerin gözleri önünde canlanacak. Pokrovskoye-Streshnevo Parkı'nda ise 20. yüzyılın başlarına ait bir sokak tiyatrosu performansı sergilenecek ve her ziyaretçi sadece davetli bir misafir değil, aynı zamanda performansın tam anlamıyla bir katılımcısı olacak.
Festival kapsamında çocuklar için de bir program hazırlandı. Çocuklar; yaratıcılık ve el sanatları ustalık sınıflarına katılabilecek, eski halk oyunlarında becerilerini deneyebilecek ve hatta tarihi görevlerde yer alabilecek.
‘Zamanlar ve Çağlar' festivali, Moskova ve Rusya'nın kültürel ve tarihi geçmişine biraz daha yakından bakmak için bir fırsat sunacak. Festival, Moskova'da Yaz projesi çerçevesinde, Moskova Mevsimleri bölge mekânlarını da kapsıyor. Festival, Türkiye'den gelen tüm ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.