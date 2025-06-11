Moskova, ‘Zamanlar ve Çağlar' festivaline ev sahipliği yapacak

Moskovanın dört bir yanında yer alan tarihi mekânlarda sadece Rusyadan değil, yurt dışından da binlerce canlandırmacı, antik çağlardan 20. yüzyıla kadar farklı dönemlerin olaylarını yeniden yaşatacak. Moskino Sinema Parkı'nda dünya tarihindeki önemli olayların görüntüleri izleyicilerin gözleri önünde canlanacak. Pokrovskoye-Streshnevo Parkı'nda ise 20. yüzyılın başlarına ait bir sokak tiyatrosu performansı sergilenecek ve her ziyaretçi sadece davetli bir misafir değil, aynı zamanda performansın tam anlamıyla bir katılımcısı olacak.