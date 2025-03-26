Nursel Ergin'den yürek burkan itiraf: Bu yüzden hastalandım

"Yazdıkça iyileştiğimi fark ettim, bunu birçok kişi okumalı dedim. Piyano çalmayı çok severim. Kafamı meşgul ettim, piyano çaldım resim yaptım. Hayatım boyunca niye çizmemişim. İçimden bambaşka bir ben çıktı. Bu kendimi bulmam için bir mükafatmış"