Nursel Ergin'den yürek burkan itiraf: Bu yüzden hastalandım

Ekranların sevilen yüzü Nursel Ergin, zor zamanlar geçirmiş, bir süredir kanserle mücadele ettiğini ve atlattığını duyurmuştu. Ünlü sunucu, katıldığı programda sevenlerini duygulandıran bir itirafta bulundu.
Ünlü sunucu Nursel Ergin, son zamanlarda ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.
Kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkan ve zaman zaman zor günlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan 44 yaşındaki Nursel Ergin, sevenlerini duygulandırmıştı.
Ergin, geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıttığı anları gözyaşları içinde, "Bu anı asla unutmayacağım" diyerek paylaşmıştı.
Tedavisine devam eden Ergin, geçtiğimiz gün konuk olduğu bir programda yaşadığı süreç hakkında samimi bir itirafta bulundu.
"Aşırı empatik biri olduğum için hastalandım"
Yaşadıklarını anlatan Ergin, “Annesiz babasız, yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aşırı empatik biriyim, o yüzden hastalandım. Başıma gelenlere takılmıyorum. Bundan ne dersler çıkarırım diye düşünüyorum. Kanser sayesinde yeniden doğdum, kendimi keşfettim. Ölmekten korkmuyorum. Yarın, 6 ay sonra ne olacağımız belli değil. Önemli olan hayatı dolu dolu yaşamak” dedi.
"İçimden bambaşka bir ben çıktı"
Tedavi sürevinde yaptıklarını da anlatan ünlü isim, "Çok yazdım. Kafamı durduramadığım elimin düşüncelere yetişemediği zamanlar oldu" dedi ve ekledi:
"Yazdıkça iyileştiğimi fark ettim, bunu birçok kişi okumalı dedim. Piyano çalmayı çok severim. Kafamı meşgul ettim, piyano çaldım resim yaptım. Hayatım boyunca niye çizmemişim. İçimden bambaşka bir ben çıktı. Bu kendimi bulmam için bir mükafatmış"