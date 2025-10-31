On yıl önce bir sene ömür biçildi: Son evre kanser hastası olan adam kalp ameliyatı olarak yeniden hayata tutundu





'YÜKSEK RİSKLİ BİR KALP AMELİYATI YAPTIK'





Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Kirişci ise Ambar'ın hikayesini ilk duyduğunda şaşırdığını ifade ederek, "Hastamızı ameliyat öncesi incelediğimizde, öyküsünü sorduğumuzda, şöyle bir şey karşımıza çıktı. Hastamız yaklaşık 10 yıl öncesinde bir beyin tümörüyle ilgili bir operasyon geçirmiş ve beyin tümörüne bağlı olarak çok kısa bir ömür biçilmiş ameliyat sonrasıyla ilgili. Bize geldiğinde muayenemizde fark ettiğimiz şey, hastamızdaki hayat enerjisinin çok yüksek olmuş olması, çok dikkat çekiciydi. Kalp krizi geçiren bir hastanın tedirginliğini yaşamayacak kadar enerjisi yüksekti. Bu beyin tümörüne bağlı yaşadığı hadisenin yaklaşık biçilen ömrün, üstünden 10 yıl geçmesine rağmen, hiçbir problem yaşanmadan hayata devam ediyor olmuş olmasının bence sırrıydı. Nihayetinde biz de yüksek riskli bir kalp ameliyatı yaptık bu hastamıza. Bu ameliyatta da problem yaşama ihtimalimiz çok yüksekti. Çünkü geçirilmiş bir tümör ve hala devam eden beynindeki tümör kanayabilir, beyinle ilgili problemler yaşama ihtimalimiz vardı. Bunların hepsini göze alarak biz de hastamıza en uygun, güçlü tedavilerin hepsini uygulayarak çok şükür başarılı bir operasyon yaptık. Hastamızın kalp krizi geçiren damarıyla birlikte 3 damarında problem vardı. Toplam 4 damarı baypas yaptık" diye konuştu.