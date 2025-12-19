Otizmli oğlu ve eşinden etkilenerek kendisini engelli bireylere adadı

Erzurum'da yaşayan Şaban Hepekbiç (sağda), bedensel engelli eşi ve otizmli oğlundan etkilenerek, engelli bireylere yardım için çaba gösteriyor. Yaşadığı felç sonucu bedensel engelli kalan eşi Nurgül ve otizmli oğlu Eren ile hayatını sürdüren Şaban Hepekbiç, eşinin tavsiyesi üzerine Erzurum Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneğine üye oldu. Bedensel engelli eşiyle dernekte engelli bireylere hizmet etmeye başlayan Hepekbiç, bir yılın ardından yapılan seçimle dernek başkanlığına seçildi. Engelliler için eğlenceler, yardım çalışmaları düzenleyen Hepekbiç, eşinin ve dernek üyelerinin desteğiyle engellilerin yüzünü güldürüyor.

