Özcan Deniz ipleri kopardı: Ailesine zehir zemberek sözler 'Allah iki iblisten korusun'

Geçtiğimiz aylarda ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar ve kardeşi Ercan Deniz ile davalık olduğu süreçlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, doğum gününde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ailesine açık mektup yayımlayan ünlü isim sert ifadeler kullanarak “40 yılımı çaldı” sözleriyle zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmişti. 54 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ailesine ateş püskürdü.
Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Şarkıcı Özcan Deniz'le, 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'in arası tapu davaları nedeniyle açılmıştı.
AİLESİNE MEKTUP YAZDI
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, kendi doğum gününde açtı ağzını yumdu gözünü. Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerine mektup yazan Deniz'in söyledikleri şaşkına çevirdi.
"AÇIK MEKTUP YAZMAK İSTEDİM"
Tüm aile üyelerine tek tek mektup yazan Özcan Deniz, art arda yayınladığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "Bugün, bir yandan 19 Mayıs'ın yıl dönümünü kutlarken, bir yandan da hayatımda olan ve hayatımdan yolu geçmiş 'bazı' kişilere bir açık mektup yazmak istedim. Kimi seçtiğim, kimi ise seçmediğim kişiler. Ama hayatıma dokunmuş bu kişiler böylesine önemli bir günümde (doğum günümde) bi kaç kelamı hak ediyorlar. 'Tabi ki herkes değil ama bazıları'"
"GÖZÜ DOYMAZ KARDEŞİMİN SEBEP OLDUĞU BACAĞIMDAKİ ARIZA"
"Hayat arkadaşım, sevgilim Samar. Seni 11 yıldır tanıyorum. Gözü doymaz bir kardeşin sebep olduğu, hala bacağımda bıraktığı arızayı iliğime kadar hissettiğim kurşunun beni düşürdüğü hiçlik çukurundaydım ve seni yıllarca fark edemedim"
"CANIM KARDEŞLERİM HİLEYE, KÖTÜLÜĞE KARŞI DURDU"
"Canım kardeşlerim Nurcan, Sibel, Melek. Bizim ailemizin keskin 2 yüzü vardır. Biri; karanlık ve cahilliğe sıkı sıkıya bağlı, umutsuz, yüz karası tarafı.. Diğeri ise; aydın, başarılı, ufku ve zekası açık, yüz akı tarafı. Sizler şükürler olsun ki 2. tarafta durdunuz. Hem de onca hileye ve kötülüğe karşı. Allah sizlere ve kurduğunuz ailelere zeval vermesin. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız"
"ANNEME KARŞI TUTUMUM DEĞİŞMEDİ"
"Kendimi bulduğum günden beri tek istediğim senin cefakar elini sıcak sudan soğuk suya sokturmamakti ve bunu da yaptım. 19 yaşımda bile Almanya'da kazandığım ilk parayla, tek düşündüğüm sana çamaşır makinası almaktı ve almıştım. Sana karşı tutumum hiç değişmedi. Ben zorlukların içinde ne kazanıyorsam, ne yiyiyorsam, nerede yaşıyorsam, neye sahipsem hepsini seninle, sizinle paylaştım. Darbelerin çok canımı yaksa da, kıymet ve şükür beklerken hiç beklemediğim şeylerle karşılaşsam da sen benim annemsin"
"ALLAH SENİ O İKİ İBLİSTEN KORUSUN"
"Karnında taşımış olman bile yeter bazı şeyleri geride bırakmak için. Olan oldu. Artık tartışmanın bi önemi yok. Allah seni o iki iblisten korusun. Onlarla tekrar yol yürüme gafletinden seni muaf eylesin. İyi ki varsın"
"SENİ BELADAN VE HASTALIKTAN KURTARDIM"
"Çok şükür Allah'ın izniyle seni büyük bir beladan ve hastalıktan kurtardım. Nurcan, Sibel ve Meleğin de sayesinde. Allah sana sağlığınla uzun bir ömür nasip etsin. Sen her ne yaparsan yap annemizsin, değerlimizsin. Kimseyle ve kimsenin yaptıklarıyla kıyaslanamazsın"