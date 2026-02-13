Ramazana sayılı günler kala iftar menüsü fiyatları belli oldu: Etli 400 tavuklu 350 sebzeli 300 lira

"Dökme ya da paketli yemek verebiliyoruz"





Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerde son dönemde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle iftar çadırı sayısının geçmiş yıllara oranla daha az olmasını beklediklerini, dolayısıyla sektör olarak bu yıl beklentilerinin çok yüksek olmadığını söyledi.

Ramazan ayında öğle yemeği yoğunluğunun azalmasını beklediklerini dile getiren Bozdağ, "İftar saatleri nedeniyle bu yıl bazı firmalar mesailerini daha erken bitirecek. Biz de evine veya iftara yetişemeyen kişiler için özel paketler hazırladık. Bu paketler etli, tavuklu ve sebzeli menüler olacak. Bunların fiyatları sırasıyla 400, 350 ve 300 lira olarak değişiyor." dedi.



