Saç boyasından yüzü yanmıştı: Yıldız Tilbe taktığı maske ile dikkat çekti

Müzik dünyasının sevilen ismi Yıldız Tilbe'nin, geçtiğimiz günlerde saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanık oluştu. Boyanın kalitesiz olduğunu belirten sanatçı, kızaran cildiyle sevenlerini endişelendirmişti. Yıldız Tilbe, yüzündeki tahrişi gizlemek için taktığı maske ile yeniden dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin, saçını boyama sonrası kimyasal reaksiyon nedeniyle yüzünde ciddi yanıklar oluştu.
Ünlü şarkıcı, yüzünün son halini de sosyal medyadan paylaşıp; "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" açıklamasında bulunmuştu.
Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini belirten Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti.
Uyuyakaldı iddiaları öne sürüldü
Ünlü şarkıcı ile ilgili bugün 'uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu' iddiası ortaya atılmıştı.
Boya kötüymüş
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" demişti.
Yeni bir paylaşımda bulunan Yıldız Tilbe, bu kez yüzünü kapatan taşlı bir maske taktı.
Maske Tilbe'nin yüzünün tamamını kapatsa da detaylı bakıldığında ünlü şarkıcının yüzündeki yanıkların henüz geçmediği görüldü.
Yıldız Tilbe'nin taktığı taşlı maske bir arkadaşından hediye olarak geldi.