Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Saç boyasından yüzü yanmıştı: Yıldız Tilbe taktığı maske ile dikkat çekti

Saç boyasından yüzü yanmıştı: Yıldız Tilbe taktığı maske ile dikkat çekti

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:0819/02/2025, الأربعاء
G: 19/02/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

Müzik dünyasının sevilen ismi Yıldız Tilbe'nin, geçtiğimiz günlerde saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanık oluştu. Boyanın kalitesiz olduğunu belirten sanatçı, kızaran cildiyle sevenlerini endişelendirmişti. Yıldız Tilbe, yüzündeki tahrişi gizlemek için taktığı maske ile yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin, saçını boyama sonrası kimyasal reaksiyon nedeniyle  yüzünde ciddi yanıklar oluştu.

Ünlü şarkıcı, yüzünün son halini de sosyal medyadan paylaşıp; "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" açıklamasında bulunmuştu.

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini belirten Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti.


Uyuyakaldı iddiaları öne sürüldü

Ünlü şarkıcı ile ilgili bugün 'uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu' iddiası ortaya atılmıştı.

Boya kötüymüş

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" demişti.

Yeni bir paylaşımda bulunan Yıldız Tilbe, bu kez yüzünü kapatan taşlı bir maske taktı.

Maske Tilbe'nin yüzünün tamamını kapatsa da detaylı bakıldığında ünlü şarkıcının yüzündeki yanıkların henüz geçmediği görüldü.

Yıldız Tilbe'nin taktığı taşlı maske bir arkadaşından hediye olarak geldi.

#Yıldız Tilbe
#sosyal medya
#hayat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji 15 kenti sarı kodla uyardı: Kar yağışı beklenen iller hangileri? il il Türkiye genelinde hava durumu detayları...