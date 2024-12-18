Şanlıurfa'daki ceylanlar görenleri hayran bıraktı

Şanlıurfa'da "gazella subgutturosa" türü ceylanlar, koruma altında yaşamlarını sürdürüyor.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde koruma altında bulunuyor.
Ceylanların nesli, kaçak avcılar ve doğal ortamlarının bozulması sebebiyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.
Ceylanlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca 1977 yılında koruma altına alındı.
İşletmede 13 dişi ve 10 erkek ceylan bulunuyor.
Ürkek ve narin yapıdaki ceylanların doğal popülasyonlarını devam ettirebilmeleri için 850 dekarlık alan oluşturuldu.