Seraları su basınca sivri biber ve salatalığın fiyatı 250 liraya çıktı

Bursa’da pazarcılık yapan Bedirhan Derin, fiyatlardaki ani yükselişi "Antalya’da sel var abi sel var." diyerek açıkladı.





"Mal yetişmiyor çiftçi mal yapamıyor." ifadesini kullanan Derin, "Fiyatlar ramazanda daha da artar. Biz istiyoruz ki düşsün. Bu yüksek fiyatta ürün satamıyoruz. Sivri biberi bir kilogram alan kalmadı." diye konuştu.





Pazarcı Abdulrezzak Şen ise Antalya’yı sel bastı için biberin halde bile 220 lira olduğuna dikkati çekerek, "Şimdilik böyle fiyatlar sürekli gü