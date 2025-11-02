Seyhan Baraj Gölü’nde sular çekilince eski köprü gün yüzüne çıktı

Barajın tamamlanmasının ardından, Çakıt Nehri kıyısında bulunan başta Çatalan ve Dörtler köyleri olmak üzere birçok yerleşim yeri gölün karşısında kaldı, Adana ile bağlantısı kesildi. Baraj yapılmadan önce Çukurova ilçesindeki Salbaş Mahallesi'nden Karaisalı ilçesine giden yolu birbirine bağlayan köprü de su altında kaldı. Köprü, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Çakıt Nehri’nin yatağının değişmesiyle nehir kenarında kalan köprü, dronla görüntülendi.