Şişli'de başı kesik kadın cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Cesedini çöpte bulan hurdacı konuştu

KAĞIT TOPLAYAN BİR KİŞİ BULDU
Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde ceset olduğunu görmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çöp konteynerinin bulunduğu sokağı şerit çekerek giriş ve çıkışlara kapattı.
CESEDİN BAŞI YOK
Yapılan incelemede, bir kadına ait olduğu tespit edilen cesedin başı olmadığı belirlendi. Ekipler, cesedin başının bulunması için çevredeki çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı. Başka bir konteynerde kadına ait ceset parçaları bulundu.
CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Başı olmayan cesedin kimliği belirlendi. Cesedin, Özbekistanlı 36 yaşındaki Durdona Khokimova isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
CESEDİ BIRAKANLAR KAMERADA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, iki erkek şüphelinin bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı.
İKİ ZANLI YAKALANDI
Polis, kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emniyet güçleri şüphelierden birinin 31 yaşındaki Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, diğerinin ise 29 yaşındaki Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev olduğunu tespit etti. Harekete geçen polis iki şüpheliye İstanbul Havalimanı'nda buldu. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler Gürcistan'a kaçmak üzereydi.
SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
İki şüpheli İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sorguya alınan şüpheliler suçlarını itiraf etti. Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, öldürülen kadınla ilişkisi olduğunu söyleyip, aralarında tartışma yaşandığını savundu. Turdımurotov, cinayeti de bu sırada işlediğini anlattı. Gözaltına alınan diğer zanlının ise cesedin parçalanmasına yardımcı olduğu öğrenildi. Korkunç cinayete ilişkin soruşturma sürerken, polis bir kişiyi daha gözaltına aldı.
GÖZALTI SAYISI ÜÇE YÜKSELDİ
Katil zanlılarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen Ekrem K. isimli kişi de polis tarafından yakalanıp emniyete götürüldü. Bu kişinin kasap olarak çalıştığı öğrenildi.
CESEDİ BULAN ADAM O ANLARI ANLATTI
Şişli'de Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın cansız bedenini çöp konteynerinde bulan hurdacı Okan Çetinbaşlar, dün gece yaşananları anlattı. Çetinbaşlar, "Ben çöplere çıkıyorum, ek iş olarak hurda topluyorum. Dün akşam da yukarıda ki ve burada ki çöp konteynerlerine baktım. Burada bir şey bulamayınca aşağıdakine gittim. Çöpleri ayıklarken siyah bir torba buldun. Yırttığımda içinden çarşaf çıktı. Düğümlenmiş şekilde olan çarşafı açamadım. İçinde kıyafet, çamaşır var sandım, kaldırmaya çalıştım. Kaldıramayıp poşeti altına doğru yırtınca kan izlerini gördüm. Şoka girdim, elim ayağım boşaldı. Ne yapacağımı bilemedim. Ne olduğunu anlamak için dokundum. Sıcaklık hissedince içinde ceset mi var diye aklımdan geçirdim. Hayvan olsa kaldırabilirim diye düşündüm. Kaldıramadığım için ceset olduğunu anlayıp direk karakola gittim. Karakolun kapısındaki polise, 'Abi sanırım torbanın içinde ceset buldum' dedim. Olayı anlatınca memur arkadaş önce 'hayvan olabilir mi?' diye sordu. Sonra polis arkadaşlarla birlikte geri döndük. Onlara çıkarmalarında yardım ettim. İçini açtıklarında cansız bedene rastladık" dedi.
"İKİ GÜN ÖNCE POLİS ÇAĞIRMAK İSTEMİŞLER"
Khokimova'nın karşı komşusu Behruz Toşbatov, olayın öncesinde de yaşanan bir kavgayı duyduğunu söyleyerek, "Olay gününe dair bir şey duymadık. İki gün önce bir kavga oldu sanırım karı koca kavgası, sonra dün akşam ben evdeyken polisler gelip olayı anlattı; biz de şoke olduk çünkü hiçbir şey duymadık görmedik. Evde 2 tane erkek 1 tane de kadın gördüm, hepsi Özbek'ti. Dünden önce görmüştüm onları, dün sabah da kadının sesini duymuştum, herkes o evdeydi. Daha sonra başka ses duymadım şeklinde konuştu.
Bir başka komşu ise yaşanan olaya dair, "Maalesef bizler de şahit olduk. Olay alt katta olmuş, biz de polis memurları gelince öğrendik. Bir kadın cinayeti daha işlendi, artık tüm dünyada bu son bulsun istiyoruz. 2 gün önce de o dairede bir kavga olmuş, hatta binadan inip ne olduğunu soranlar olmuş polis çağırmak isteyip, ama şahıs 'Karım' diyerek kapıyı kapatmış. O yüzden bir şey yapılamadı. Herhalde geleli 10 gün kadar olmuştur kiracının kiracısıymış, bizler de hiç tanımıyoruz" ifadelerine yer verdi.
CESEDİ TAŞIDIKLARI ANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Emniyet güçleri, cesedin valizle taşındığı anın görüntüsüne de ulaştı. Görüntülerde şüphelilerin valizle çöp konteynerinin yanına geldiği anlar yer alıyor. Valizi güçlükle taşıdığı görülen zanlılar, etrafı kontrol ettikten sonra cesedi çöp konteynerine bırakıyor.