Sivas'ta kedi AIDS'ine rastlandı: Uzmanı 'kontrol' uyarısı yaptı





'KEDİLERDEKİ FIV VİRÜSÜ İNSANLARA BULAŞMAZ'

FIV virüsünün bir tedavisinin olmadığını belirten Özmen, "Kedilerdeki FIV virüsü insanlara kesinlikle bulaşmaz. Kediden kediye bulaşması için de gerekli şartların oluşması gerek. Isırık, kan ya da cinsel yolla temas etmek gibi. Kediyi bize getiren Ahmet Bey, sokaktaki yaralı hayvanları da gördüğünde ilgilenen bir vatandaşımız. Kasım’ı da ağız yarasıyla görmüş. Tabii o hikayenin böyle neticelenmesini beklemiyordu. Bu kadar çok hastalığın 5 aylık bir kedi de olması bizi şaşırttı. Bunun altından immun sistemi gerçekten sarsan başka bir hastalık var mı diye araştırdık. Bu şekilde 'Kedi AIDS'ine neden olan FIV virüsünü tespit ettik.