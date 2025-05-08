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Spor ayakkabılarda kanser tehlikesi: Bakanlığa bildirildi, uygun fiyatla satıp insan sağlığını hiçe sayıyorlar

Spor ayakkabılarda kanser tehlikesi: Bakanlığa bildirildi, uygun fiyatla satıp insan sağlığını hiçe sayıyorlar

12:218/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Çin’den e-ticaret yoluyla Türkiye’ye getirilen uygun fiyatlı ayakkabılarda kanserojen madde bulunduğu iddiaları gündemde. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, sipariş edilen 7-8 milyon çift ayakkabının sağlık açısından riskli olabileceğine dikkat çekerek Ticaret Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdi. Gelen ürünlerin hem kalitesiz hem de sağlıksız olduğu belirtiliyor. Denetimsiz ithalatın hem halk sağlığını hem de yerli üretimi tehdit ettiği vurgulanıyor.</p>
Çin’den e-ticaret yoluyla Türkiye’ye getirilen uygun fiyatlı ayakkabılarda kanserojen madde bulunduğu iddiaları gündemde. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, sipariş edilen 7-8 milyon çift ayakkabının sağlık açısından riskli olabileceğine dikkat çekerek Ticaret Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdi. Gelen ürünlerin hem kalitesiz hem de sağlıksız olduğu belirtiliyor. Denetimsiz ithalatın hem halk sağlığını hem de yerli üretimi tehdit ettiği vurgulanıyor.

Yüz binlerce tüketici tarafından tercih edilen, Çin’den doğrudan sipariş edilen ayakkabılar için tehlike çanları çalıyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, bu ürünlerde kanserojen ve alerjen maddelerin bulunabileceği yönündeki şüphelerin araştırılması için Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Tüketici şikayetleri artarken sektör temsilcileri, denetimsiz ürünlerin halk sağlığı açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor.

“Uygun Fiyat” Sağlık Riskini Gizliyor


Son dönemde e-ithalat yoluyla Çin’den Türkiye’ye getirilen ayakkabılar, kanserojen madde içerdiği iddialarıyla gündeme oturdu. 




Uygun fiyatları nedeniyle yüksek talep gören bu ürünlerin, sağlığı tehdit ettiği öne sürülüyor.


 Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, milyonlarca çift sipariş verilen ürünlerin içeriğinde ciddi kimyasal riskler olabileceğine dikkat çekti.

Denetimsiz Ürün, Denetimsiz Tehlike


İçten’e göre, gelen ayakkabılar değerleri 30 Euro’nun altında kaldığı için teste tabi tutulmadan doğrudan tüketiciye ulaşıyor. “İlandaki ayakkabıyla gelen ürünün ilgisi yok” diyen İçten, ithalat sınırının düşürülmesini olumlu bulduklarını, ancak kargo bedeli gibi kalemlerin dışarıda bırakılması gerektiğini savundu.

Satış Yasağı Talebi


TASD, Çin merkezli bu e-ticaret platformunun Türkiye’de bir muhatabının olmamasını büyük bir sorun olarak değerlendiriyor. İçten, bakanlıkla yaptıkları görüşmelerde bu platformun ürünlerinin teste tabi tutulmasını ve sağlık açısından uygun olmayanların satışının yasaklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Yerli Üretim ve İstihdam Zarar Görüyor


Sadece halk sağlığı değil, ekonomi de risk altında. İçten, sektördeki istihdamın son üç yılda 130 bin kişi azaldığını vurguladı. “İthalatımız ilk kez ihracatımızı geçti. Sektör ciddi bir daralma içinde” dedi.

Tehlike Mutfakta da


Ayakkabılar kadar mutfak eşyaları da riskli. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, denetlenmeden yurda giren ürünlerin ilk kullanımda bozulduğunu ve vatandaşların mağdur olduğunu belirtti. “Sahtecilik ve güvenlik sorunlarında muhatap bulunamıyor. Yerli sanayi korunmalı” dedi.

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