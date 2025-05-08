Spor ayakkabılarda kanser tehlikesi: Bakanlığa bildirildi, uygun fiyatla satıp insan sağlığını hiçe sayıyorlar

Çin’den e-ticaret yoluyla Türkiye’ye getirilen uygun fiyatlı ayakkabılarda kanserojen madde bulunduğu iddiaları gündemde. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, sipariş edilen 7-8 milyon çift ayakkabının sağlık açısından riskli olabileceğine dikkat çekerek Ticaret Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdi. Gelen ürünlerin hem kalitesiz hem de sağlıksız olduğu belirtiliyor. Denetimsiz ithalatın hem halk sağlığını hem de yerli üretimi tehdit ettiği vurgulanıyor.