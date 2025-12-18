Tarihi konağa UNESCO'dan ödül: 222 yıllık kültür mirası restore edilerek korunuyor

Törende konuşan Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Taner Timar, konağın tarihî ve mimari önemine dikkati çekerek, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 2018’de tamamlandığını, 2019’da başlayan uygulama sürecinin ise 2025’te sona erdiğini söyledi.