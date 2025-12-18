Tarihi konağa UNESCO'dan ödül: 222 yıllık kültür mirası restore edilerek korunuyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde restorasyonu tamamlanan Rauf Beyler Evi, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girişin 31. yılı kapsamında “Restorasyon Uygulaması Yapılarak Korumanın Sürdürülebilirliğine Katkı Ödülü”ne layık görüldü. Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Taner Timar, 2019’da başlayan restorasyon sürecinin 2025’te tamamlandığını belirterek, yapının kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemine vurgu yaptı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde restorasyonu tamamlanan Rauf Beyler Evi, ’Restorasyon Uygulaması Yapılarak Korumanın Sürdürülebilirliğine Katkı Ödülü’ne layık görüldü.
Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girişinin 31. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Program çerçevesinde 1803 yılında yapıldığı tahmin edilen Rauf Beyler Evi’nin (MFT Karayemiş Konağı) "Restorasyon Uygulaması Yapılarak Korumanın Sürdürülebilirliğine Katkı Ödülü’ne layık görülmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Tarihi Çarşı Eski Hamam Sokak ile Eski Cami Sokak ayrımında yer alan üç katlı yapıya ödül plaketi çakıldı.
Törende konuşan Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Taner Timar, konağın tarihî ve mimari önemine dikkati çekerek, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 2018’de tamamlandığını, 2019’da başlayan uygulama sürecinin ise 2025’te sona erdiğini söyledi.
Timar, yapının korumacılık anlayışıyla yeniden yaşama kazandırılmasının Safranbolu’nun kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Program protokol üyelerinin konağı gezmesiyle sona erdi.