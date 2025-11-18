Taşacak Bu Deniz dijitalde yeni bir rekora ulaştı

Dijitalde izleyici kitlesi büyümeye devam ediyor





Taşacak Bu Deniz’in yalnızca 6 bölüm sonunda kanalın 800 bin yeni abone kazanması, dizinin başarısını dijital ortama güçlü biçimde taşıdığını gösteriyor. İzleyici kitlesinin hızlı artışı, Taşacak Bu Deniz’in yalnızca televizyonda değil, çevrimiçi platformlarda da geniş bir topluluğa ulaştığını kanıtlıyor. İlk bölümün 25 milyon izlenmeyi aşması ise dizinin genel performansının istikrarlı biçimde yükseldiğini ortaya koyuyor.