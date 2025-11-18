Taşacak Bu Deniz dijitalde yeni bir rekora ulaştı

Yeni Şafak
09:4918/11/2025, Salı
TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, YouTube’daki başarısıyla dikkat çekiyor. Taşacak Bu Deniz’in yayınlanan 6. bölümü, platformda ilk 24 saatte 7 milyon izlenmeye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Son bölümle birlikte kanalın abone sayısında yaşanan hızlı artış da dizinin dijital gücünü gözler önüne serdi.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, dijital platformlardaki yükselişini sürdürüyor. Taşacak Bu Deniz dizisinin yalnızca 6. bölümü, YouTube’da ilk 24 saatte 7 milyon kez görüntülendi ve sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı.

Taşacak Bu Deniz’in her yeni bölümü, hem reytinglerdeki başarılı seyrine hem de dijitaldeki büyümesine önemli katkı sağlıyor. 

Taşacak Bu Deniz 24 saatte 7 milyon izlenmeye ulaştı


Taşacak Bu Deniz, televizyon ekranlarının yanı sıra YouTube’da da büyük bir izleyici kitlesine erişmeye devam ediyor. Taşacak Bu Deniz 6. bölümü, yayınlandığı ilk 24 saat içinde 7 milyon görüntülenmeye ulaşarak kısa sürede trendler arasında yer aldı.

Bölüme gelen yoğun ilgi, prodüksiyon kalitesinin yanı sıra Karadeniz’in büyüsünü yansıtan estetik atmosferi ve güçlü hikâye anlatımını da öne çıkardı. Aynı zamanda bölüm sonrası sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ve yorumlar, dizinin popülerliğini daha da artırdı.

Dijitalde izleyici kitlesi büyümeye devam ediyor


Taşacak Bu Deniz’in yalnızca 6 bölüm sonunda kanalın 800 bin yeni abone kazanması, dizinin başarısını dijital ortama güçlü biçimde taşıdığını gösteriyor. İzleyici kitlesinin hızlı artışı, Taşacak Bu Deniz’in yalnızca televizyonda değil, çevrimiçi platformlarda da geniş bir topluluğa ulaştığını kanıtlıyor. İlk bölümün 25 milyon izlenmeyi aşması ise dizinin genel performansının istikrarlı biçimde yükseldiğini ortaya koyuyor.

