TRT 1'in reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz dizisinde sezon finalinin ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizide, Gezep karakterini oynayan Onur Dilber, dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Peki, Onur Dilber (Gezep) Taşacak Bu Deniz kadrosundan neden çıkarıldı?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterini oynayan Onur Dilber’in ayrılığı gündeme bomba gibi düştü.
Taşacak Bu Deniz'den kim ayrıldı, kim ayrılacak diye merak edilirken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber sezon arasında dizi kadrosundan çıkarıldığını öğrendi.
Dilber "Yeni sezonda olmayacağımı şaşırarak ve üzülerek öğrendim" diyerek şunları yazdı...
"Anlam veremedim"
“TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.
Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle. Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla”
"Hak yerini bulsun"
Onur Dilber Instagram hesabından da bir paylaşım yaptı;
"Tbd seyircisine teşekkürler. Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun. Geç de olsa hak yerini bulsun. Amin!"