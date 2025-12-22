Tavşan kanı değil gıda boyası! Tarım Bakanlığı 2025'te hileli çayları tek tek ifşa etti: İşte bardaktaki hileyi anlamanın en basit yolu

Sabah kahvaltısından akşam sohbetlerine kadar elimizden düşürmediğimiz, milli içeceğimiz çayda yapılan hile 'pes' dedirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıdalar listesinde yer alan son detaylar, bardaktaki tehlikeyi gözler önüne serdi. Vatandaşa 'tavşan kanı' diye sunulan bazı çayların, aslında gıda boyasıyla renklendirildiği ortaya çıktı. 2025 yılı denetimlerinde suçüstü yakalanan firmalar tek tek ifşa edilirken, uzmanlar evdeki çayı test etmenin en basit yolunu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda sahtekârlarını ifşa ettiği liste, çay tiryakilerini üzecek gerçeği ortaya koydu. Bazı firmaların atık veya düşük kaliteli çaylara "tavşan kanı" rengi vermek için yasaklı gıda boyası kullandığı tespit edildi. Peki, içtiğiniz çayın boyalı olup olmadığını nasıl anlarsınız? İşte yanıtı ve ifşa olan o markalar..
Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği olan çayda yapılan hileler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleriyle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bakanlığın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi" güncellendi ve listede özellikle çay firmaları dikkat çekti.
Görünüşte "tavşan kanı" gibi duran, demiyle iştah kabartan bazı çayların aslında gıda boyasıyla renklendirildiği belgelendi. Bakanlık, 2025 yılı içerisinde yaptığı denetimlerde, mevzuata aykırı olarak ürünlerinde boya tespit edilen firmaları ve ürünlerini kamuoyuyla paylaştı.
İŞTE BAKANLIĞIN İFŞA LİSTESİ
Bakanlığın yayınladığı ve laboratuvar sonuçlarına dayanan listeye göre; İstanbul, Rize ve Samsun merkezli bazı firmaların siyah çay ürünlerinde "Gıda Boyası Tespiti" yapıldı.
Tirebolu Çaysan Çay Sanayi (Samsun): Elmas Gold Siyah Çay
Adnan Akın - Öz Akçay Gıda (İstanbul): Öz Akçay Altın Yaprak Siyah Çay
Adnan Akın - Öz Akçay Gıda (İstanbul): Öz Akçay Filiz Siyah Çay
Özen Çay Sanayi (Rize): Özen Çay Gold Rize Çayı
Altın Filiz Gıda (İstanbul): Yeni Altın Filiz Gold Siyah Çay
Kale Tüketim Maddeleri (İstanbul): Şirin Çay Filiz Siyah Çay
HİLELİ ÇAY NASIL ANLAŞILIR? BASİT SU TESTİ
Tüketicilerin paketli ürünlerdeki boya hilesini çıplak gözle anlaması zor olsa da evde uygulanabilecek çok basit bir yöntem bulunuyor. Uzmanlar, çayın doğal mı yoksa boyalı mı olduğunu anlamak için Soğuk Su Testini öneriyor.
- Bir bardak soğuk suyun içerisine bir tutam kuru çay atın.
- Eğer suyun rengi hemen (ilk saniyelerde) sarı veya kırmızıya dönüyorsa, o çayda büyük ihtimalle gıda boyası vardır.
- Gerçek ve doğal çay, soğuk suda rengini çok yavaş verir ve suyun rengi berrak kalır.
- Boyalı çay ise suyu bulanıklaştırır ve anında renk salar.
Uzmanlar, tüketicileri bilinen, güvenilir markaları tercih etmeleri ve şüphelendikleri ürünleri ALO 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri konusunda uyarıyor.