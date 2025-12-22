Tavşan kanı değil gıda boyası! Tarım Bakanlığı 2025'te hileli çayları tek tek ifşa etti: İşte bardaktaki hileyi anlamanın en basit yolu

Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği olan çayda yapılan hileler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleriyle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bakanlığın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi" güncellendi ve listede özellikle çay firmaları dikkat çekti.