Tek kare yetti! Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi: Görenler hayret etti

Bitlis’te kışın dondurucu soğuğuna aldırış etmeyen manda ve atlar, termal sulara girerek sıra dışı görüntüler oluşturdu. Budaklı Kaplıcası’nda kaydedilen karelerde, sıcak sudan yükselen buharla birlikte hayvanların keyifli halleri dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara görenleri hayrete düşürdü.
Bitlis’in Güroymak ilçesinde bulunan Budaklı Kaplıcasına temizlenmeleri için götürülen manda ve atların kış ortasındaki sıcak su keyfi ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Sıcak su kaynaklarında yıkanan hayvanlar, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.
Bölgedeki besiciler tarafından kaplıca alanına getirilen manda ve atlar, şifalı olduğu bilinen termal sularda temizleniyor. Soğuk havaya rağmen sıcak suyun içinde sakin bir şekilde bekleyen hayvanlar, buharın da etkisiyle etkileyici görüntüler oluşturuyor.
Doğal güzelliği ve termal kaynaklarıyla her mevsim dikkat çeken Budaklı Kaplıcası, bu kez farklı bir manzaraya sahne oldu.
Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen doğa ve belgesel fotoğrafçıları, manda ve atların sıcak sudaki anlarını ölümsüzleştirdi.
Hem yöre halkı hem de ziyaretçiler için ilginç anlara sahne olan kaplıca, doğal yaşam ile insan hayatının iç içe geçtiği görüntülerle bir kez daha gündeme geldi.
Köyde besicilik yapan Muhammed Furkan Aylu, her sene kış aylarında mandaları hem temizlenmeleri için hem de süt verimlerinin artması için bazen her hafta bazen de iki haftada bir kaplıcaya getirdiklerini söyledi.