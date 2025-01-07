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Teşkilat'a bomba isim: Pazar günü yer yerinden oynayacak

Teşkilat'a bomba isim: Pazar günü yer yerinden oynayacak

15:587/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Canlandırdığı rollerle milyonlarca kişinin sevgisini kazanan Erkan Petekkaya, TRT 'nin vazgeçilmez dizisi Teşkilat kadrosuna dâhil oldu. Dizide yer altı dünyasının en çok korkulan isimlerinden biri olan ‘Ejder’ karakterine hayat verecek olan Erkan Petekkaya ile Pazar günü reyting rekorları kırılacak.

TRT 1’de yayınlanan, Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Teşkilat kadrosuna Erkan Petekkaya dâhil oldu.



Erkan Petekkaya'nın rolünü üstlendiği Karanlığın simgesi olan Ejder; gaddarlığı, keskin zekâsı ve sınır tanımayan cesareti ile büyük bir tehdit unsurudur.


Abisiyle girdiği güç savaşının ardından sürgün edilen Ejder yıllar sonra masaya döner.


Ejder’in dönüşü hem masada hem de Kraliçe’nin dünyasında dengeleri alt üst edecek.



Korku ve kaostan beslenen Ejder gittiği her yere karanlığı da beraberinde götürecek.



Pazar gününün vazgeçilmezi Teşkilat, Erkan Petekkaya ile birlikte reytingleri alt üst edecek.

Teşkilat Altay’dan Tuna’ya, yeni bölümleriyle her Pazar TRT 1’de yayınlanıyor…

#Teşkilat
#kadro
#reyting
#Erkan Petekkaya

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