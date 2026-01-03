Yeni Şafak
Trabzon'da kar yağışı: Kartpostallık görüntüler oluştu

08:453/01/2026, Cumartesi
G: 2/01/2026, Cuma
Trabzon'da etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezindeki Atatürk Köşkü ve çevresi, beyaz örtüyle kaplandı.

#Trabzon
#Kar
#Kış
