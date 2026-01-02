Türk bayrağı motifinin üzerindeki karı temizleyip öpen Zeynep'in babası: Bayrak sevgisi gönlünde yer etmiş

Kızı Zeynep Ebrar'ın, Laleli İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Berk, "Zeynep, 10 gün önce bana, Türk bayrağı ile ilgili ders işlemişler ve bayrağın neden bu kadar önemli olduğu sordu. Ben de ona anlatmıştım. Orada kafasında bir bayrak sevgisi kalmış ve gönlünde yer etmiş. Dün de geçerken bayrak figürlerini görünce onları silmek ve öpmek gelmiş içinden. Böyle bir anı yaşadık" dedi.







