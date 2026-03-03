Türk Kızılay Doğu'da yüzlerce aileye iftarda sıcak aş ulaştırıyor

Siirt





Siirt'te de ramazan dolayısıyla her gün hazırlanan 600 kişilik 3 çeşit sıcak yemek, gönüllülerin de aralarında bulunduğu ekiplerce belirlenen ailelere iftarda ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, her gün iki mahallede başlatılan 600 kişilik yemek dağıtımının ramazan boyunca devam edeceğini belirtti.





"Ramazan ayının bereketini, mutluluğunu, güzelliğini ve dayanışmasını bu sene de mahalle mahalle gezerek sıcak yemek desteğiyle yerine getiriyoruz." diyen Altunç, "Sancaklar Vakfı ile bir ay boyunca günde 600 kişiye üç çeşit yemek dağıtıyoruz. Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Hayırseverlerin bu aylarda bağış konusunda Türk Kızılaya yardımcı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Altunç, ailelere sıcak yemeğin yanı sıra ramazan pidesi, gıda kolisi ve nakdi yardımların da yapıldığını belirtti.





Gönüllülerden Esra Kayğaş da ramazanda ailelere yardım ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.





Yardımlarla vatandaşların gönüllerine dokunduklarını dile getiren Kayğaş, "İftar sevincini ailelerle birlikte yaşıyoruz. Hem onlar mutlu oluyor hem biz çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.



















