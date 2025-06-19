Türkiye onu 45 günlükken şehit olan babasının tabutuna baktığı fotoğraf ile tanımıştı: Doğum gününde Aziz Yıldırım hem sürpriz yaptı hem destek sözü verdi

Fenerbahçeli olan Mehmet Akif, Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yıldırım, kendisiyle görüştüğü için çok mutlu olan Mehmet Akif'e destek olacağını ifade etti.



