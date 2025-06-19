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Türkiye onu 45 günlükken şehit olan babasının tabutuna baktığı fotoğraf ile tanımıştı: Doğum gününde Aziz Yıldırım hem sürpriz yaptı hem destek sözü verdi

Türkiye onu 45 günlükken şehit olan babasının tabutuna baktığı fotoğraf ile tanımıştı: Doğum gününde Aziz Yıldırım hem sürpriz yaptı hem destek sözü verdi

08:2119/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
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Konya'da yaşayan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin oğlu Mehmet Akif'e sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Kırmızı Yelekliler Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda 7'nci yaş gününü kutlayan Mehmet Akif için unutulmaz bir an yaşandı.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 7 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin oğlu Mehmet Akif'i Türkiye, henüz 45 günlükken şehit babasının tabutunun arkasından bakarken ki fotoğrafları ile hatırlıyor.


Bugün 7'nci yaşını kutlayan Mehmet Akif'e Kırmızı Yelekliler Derneği de sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.


Fenerbahçeli olan Mehmet Akif, Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yıldırım, kendisiyle görüştüğü için çok mutlu olan Mehmet Akif'e destek olacağını ifade etti.


Yaklaşık 5 dakika boyunca Aziz Yıldırım ile telefonla görüşen Mehmet Akif, Yıldırım'a imzalı Fenerbahçe forması, futbolcuların imzalı fotoğrafı, imzalı top ile İstanbul'da bir Fenerbahçe maçını canlı olarak izlemek istediği söyledi.




7 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci

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