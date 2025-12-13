Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Türkiye'nin beyaz lahana üretiminin yüzde 20'si Niğde'den

Türkiye'nin beyaz lahana üretiminin yüzde 20'si Niğde'den

10:5013/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
<p></p>

Türkiye'nin beyaz lahana üretiminde Samsun'un ardından 2'nci sırada yer alan Niğde'de hasadın sonuna gelindi. 2024'te 132 bin 155 ton olan rekoltenin, bu sene 135 bini geçmesi bekleniyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete, Türkiye'de yetiştirilen beyaz lahananın yüzde 20'sinin Niğde'den karşılandığını söyledi.

Elması ile ünlü Niğde, lahana üretiminde de üst sıralara yerleşti. Samsun'un ardından ikinci sırada yer alan Niğde'de, bu yıl 19 bin 240 dekar alana lahana ekildi.

Kentte yaklaşık 2 ay önce başlayan beyaz lahana hasadında sona gelindi. 2024'te 132 bin 155 ton olan rekoltenin, bu sene 135 bini geçmesi bekleniyor.



Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete, 2024 yılı TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde beyaz lahana üretiminin 660 bin 357 ton olduğunu, bunun 132 bin 155 tonluk kısmının Niğde'den hasat edildiğini söyledi.



Türkiye'de yetiştirilen beyaz lahananın yüzde 20'sinin Niğde'den sağlandığını belirten Mete, "Niğde'de beyaz lahana üretimi, merkez ilçeye ek olarak Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğunlaşıyor. Toplamda 25 yerleşim biriminde lahana üretimi yapılmakta olup, bu durum il genelinde tarımın çeşitlenmesini ve ekonomiye katkıyı artırıyor" dedi. Bu yıl toplam üretimin 135 bin 575 ton olarak gerçekleşmesini öngördüklerini belirten Mete, "Niğde tarımında beyaz lahana hem üretim miktarı hem de ihracat potansiyeli ile öne çıkıyor. Çiftçilerimiz modern tarım teknikleri ve devlet destekleri sayesinde verimlerini artırıyor" diye konuştu.



Niğdeli üreticiler ise tarlada tanesi 20 liradan alıcı bulunan beyaz lahana üretiminden memnun olduklarını söyledi.

#samsun
#lahana
#niğde
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?