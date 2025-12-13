Türkiye'nin beyaz lahana üretiminin yüzde 20'si Niğde'den

Türkiye'de yetiştirilen beyaz lahananın yüzde 20'sinin Niğde'den sağlandığını belirten Mete, "Niğde'de beyaz lahana üretimi, merkez ilçeye ek olarak Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğunlaşıyor. Toplamda 25 yerleşim biriminde lahana üretimi yapılmakta olup, bu durum il genelinde tarımın çeşitlenmesini ve ekonomiye katkıyı artırıyor" dedi. Bu yıl toplam üretimin 135 bin 575 ton olarak gerçekleşmesini öngördüklerini belirten Mete, "Niğde tarımında beyaz lahana hem üretim miktarı hem de ihracat potansiyeli ile öne çıkıyor. Çiftçilerimiz modern tarım teknikleri ve devlet destekleri sayesinde verimlerini artırıyor" diye konuştu.







