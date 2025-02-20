Yeni yapılan bir araştırma, dünya genelindeki kan gruplarının dağılımını ortaya koydu. Bazı ülkelerde belirli kan grupları daha fazla görülürken, bazı bölgelerde ise nadir kan gruplarının oranı dikkat çekti. İşte Türkiye'de en yaygın görülen kan grubu...
Kan, insan vücudunun hayati işlevlerini sürdürebilmesi için kritik bir öneme sahip.
Kan grupları, kanda bulunan antijenlere göre sınıflandırılır ve en yaygın olarak bilinen sistem ABO ve Rh faktörüdür.
Dünya genelinde 8 ana kan grubu bulunurken, farklı antijen kombinasyonları bu sayıyı 36’ya kadar çıkarabiliyor.
Peki, bölgelere göre kan grupları dağılımı nasıl, Türkiye'de en çok hangi kan grubu bulunuyor?
Dünyada en yaygın ve en nadir kan grupları
Dünya genelinde en yaygın kan grubu O Rh pozitif (O +) olarak öne çıkıyor.
Küresel nüfusun yaklaşık %37’si bu gruba sahip.
En nadir görülen kan grubu ise AB Rh negatif (AB -) olup, dünya nüfusunun yalnızca %0,40’ında bulunuyor.
Ancak bu oranlar bölgesel ve etnik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.
Bölgelere göre kan grubu dağılımları;
Karayipler
Karayip ülkelerinde en yaygın kan grubu O + olurken, Jamaika'da ise B + kan grubu daha sık görülüyor.
Avrupa
Avrupa’da en yaygın kan grubu A +. Danimarka, Norveç, Avusturya ve Ukrayna'da nüfusun %40'ı bu gruba sahip.
Türkiye
Türkiye’de ise A + kan grubu %37,8 ile en yaygınken, O + %29,8 ile ikinci sırada ve B + %14,2 ile üçüncü sırada yer alıyor.
Afrika
Afrika kıtasında en baskın kan grubu O + olarak öne çıkıyor. Gana, Libya, Kongo ve Mısır gibi ülkelerde O - kan grubuna sahip bireyler de diğer bölgelere göre daha fazla.
Orta Doğu
Orta Doğu ülkelerinde en yaygın kan grubu O + olup, nüfusun %41'inden fazlası bu gruba ait. Lübnan, güçlü bir O ve A - kan grubu popülasyonuna sahip nadir ülkelerden biri.
Okyanuya
Bölgedeki baskın kan grupları O + ve A +. Ancak Fiji’de B + kan grubuna sahip bireylerin oranı diğer Okyanusya ülkelerine kıyasla daha yüksek.
Asya
Asya kıtasında O + en yaygın kan grubu olmayı sürdürse de, B grubu da yüksek oranlarda görülüyor. Çin’de nüfusun yaklaşık %20’si B kan grubuna sahip. Hindistan ve Orta Asya ülkelerinde de B kan grubu yaygınken, Azerbaycan ve Batı Asya ülkelerinde A + kan grubu daha sık rastlanıyor.