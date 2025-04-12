Uzak Şehir dizisinden seyirciyi üzecek ayrılık haberi geldi

Haziran ayı yaklaşırken dizilerin bir kısmı final bir kısmı ise sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Seyircinin gözü ekrana veda eden yapımlara ve oyunculara kilitlenmişken bir ayrılık haberi de Uzak Şehir dizisinden geldi.
Uzak Şehir, Mayıs sonunda sezon finali yapmayı planlıyor.
Ahmet Katıksız’ın yönettiği, Gülizar Irmak’ın yazdığı dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor.
Seyircisi tarafından her hafta heyecanla beklenen dizide Dr. Uğur karakteriyle yer alan Anıl İlter, ekibe veda ediyor.