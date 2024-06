Uzmanı uyardı: Yeni kesilmiş kurban etini sakın buzdolabına koymayın

"Kahvaltıda et tüketmek yerine sindirimi kolay besinler yemeliyiz”

Kahvaltıda et tüketilmemesi gerektiğini kaydeden Ercoşkun, "Kesilen kurban etlerini 15 gün buzdolabı şartlarında saklayabiliriz. Dondurmak istiyorsak en az 24 saat bekletmemiz gerekiyor. Et, sindirilmesi zor bir besindir. Kahvaltıda et tüketmek yerine sindirimi kolay besinler yemeliyiz” diye konuştu.