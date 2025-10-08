Van Gölü’nde kuraklık alarmı: Suyun çekilmesi endişe verici bir tabloya dönüştü

Orhan Emen isimli vatandaş, "Van Gölü’nün su seviyesi son 5 yıl içinde yaklaşık 2 metreye yakın düşüş gösterdi. Bu sadece yağışların azalmasıyla açıklanamaz. Aynı zamanda sıcaklık artışları, buharlaşmanın artması ve insan kaynaklı su kullanımı da bu süreçte etkili" dedi.