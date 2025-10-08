Yeni Şafak
Van Gölü’nde kuraklık alarmı: Suyun çekilmesi endişe verici bir tabloya dönüştü

09:488/10/2025, Çarşamba
IHA
Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde son yıllarda yaşanan kuraklık, bölgedeki ekosistemi tehdit eder hale gelirken, suyun çekildiği bölgelerdeki derin çatlaklar ve mikrobiyalitler endişelendiriyor.

Van Gölü çevresinde yaşayan vatandaşlar, son yıllarda gözle görülür şekilde azalan su seviyesinden endişe duyuyor. 

Gölde su seviyesinin düşmesiyle birlikte daha önce su altında kalan alanlar gün yüzüne çıkarken, bazı bölgelerde kıyı şeridi kilometrelerce geriledi. 

Özellikle göl çevresindeki tarım arazileri ve sulak alanların kuruması, geçimini bu alanlardan sağlayan halkı zor durumda bırakıyor.

Orhan Emen isimli vatandaş, "Van Gölü’nün su seviyesi son 5 yıl içinde yaklaşık 2 metreye yakın düşüş gösterdi. Bu sadece yağışların azalmasıyla açıklanamaz. Aynı zamanda sıcaklık artışları, buharlaşmanın artması ve insan kaynaklı su kullanımı da bu süreçte etkili" dedi.

