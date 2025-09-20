Yıldız Tilbe aldığı hediye sonrası fenalaştı: Apar topar sahneyi terk etti

İstanbul konserinde sahneye çıkmadan önce hediye edilen bir parfümü deneyen Yıldız Tilbe bin pişman oldu. Kokunun etkisiyle fenalaşan ünlü şarkıcının alerjik reaksiyon yaşadığı öğrenildi.
Yoğun konser temposuyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki konserinde beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadı.
Sahneden kısa süreliğine ayrılmak zorunda kalan sanatçı, yaşadığı durumu hayranlarına bizzat anlattı.
Hediye parfüm başına iş açtı
Kendine has tarzı, güçlü sesi ve şarkı sözleriyle yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tilbe, konser öncesi kendisine hediye edilen bir parfümü ilk kez denemek istedi.
Sahneye çıkmadan önce yoğun şekilde parfüm sıkan sanatçı, kısa süre sonra pişman oldu.
Konser ortasında zor anlar
Yoğun kokudan rahatsızlık duyan Yıldız Tilbe, sahneye çıktıktan kısa bir süre sonra fenalaştı. Konserine ara vermek zorunda kalan sanatçı, kıyafetini değiştirip dışarıda hava aldı.
Bir süre dinlendikten sonra sahneye geri dönen Tilbe’nin durumunun parfümdeki bazı maddelere karşı alerjik reaksiyon göstermesinden kaynaklandığı öğrenildi.
“Bayılıyordum, çok rahatsız oldum”
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; yaşadığı sıkıntıyı sahnede dile getiren Tilbe, “Parfüm sıktım, bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim ama yine kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir şey kokuyordu, çok rahatsız oldum” sözleriyle yaşadığı panik anlarını anlattı.