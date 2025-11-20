Zirve el değiştirdi, Türkiye'den o cadde listeye girdi: İşte dünyanın en pahalı caddeleri...

Küresel perakende dünyasında kartlar yeniden dağıtıldı. Lüks markaların kıyasıya yarıştığı 'dünyanın en pahalı caddeleri' listesinde New York ve Milano'nun hakimiyeti sona erdi; zirve el değiştirdi. Cushman & Wakefield tarafından yayımlanan 2025 raporu, dünya genelinde kiraların %4'ün üzerinde arttığını ortaya koyarken, rapordaki asıl sürpriz Türkiye’den geldi. İstanbul’un kalbi sayılan o meşhur cadde, dünya devlerinin arasına adını yazdırmayı başardı.
Cushman & Wakefield, merakla beklenen "Dünya Geneli Ana Caddeler 2025" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Küresel perakende sektörünün nabzını tutan raporda, kira bedellerinin dünya genelinde ortalama %4,2 oranında arttığı vurgulandı.
Lüks markaların kıyasıya yarıştığı caddelerde dengeler değişti. Yıllardır zirveyi zorlayan Londra, bu yıl tahtın yeni sahibi oldu.
Zirve el değiştirdi: New Bond Street
Rapora göre İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan New Bond Street, ilk kez dünyanın en pahalı perakende noktası unvanını kazandı. Lüks mağazalarıyla bilinen caddede yıllık metrekare kirası 20.482 Euro'ya ulaştı. Bu rakam, caddenin Milano ve New York'taki rakiplerini geride bırakmasını sağladı.
İşte dünyanın en pahalı 10 caddesi
Cushman & Wakefield verilerine göre, metrekaresi servet değerindeki dünyanın en lüks 10 caddesi şöyle sıralandı:
New Bond Street – Londra / İngiltere: 20.482 €/m²
Montenapoleone – Milano / İtalya: 20.000 €/m²
Upper 5th Avenue – New York / ABD: 18.359 €/m²
Tsim Sha Tsui – Hong Kong: 13.907 €/m²
Şanzelize (Champs-Élysées) – Paris / Fransa: 12.519 €/m²
Ginza – Tokyo / Japonya: 11.538 €/m²
Bahnhofstrasse – Zürih / İsviçre: 9.644 €/m²
Pitt Street Mall – Sidney / Avustralya: 7.292 €/m²
Myeongdong – Seul / Güney Kore: 5.997 €/m²
Kohlmarkt – Viyana / Avusturya: 5.520 €/m²
Türkiye'den listeye giren tek adres: İstiklal Caddesi
Türkiye'nin en yoğun yaya akışına sahip noktası olan İstanbul İstiklal Caddesi, küresel sıralamada kendine yer buldu.
Dünyanın en prestijli alışveriş noktalarının yarıştığı listede İstiklal Caddesi, 22. sırada konumlandı. Hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası olan cadde, yüksek ticari potansiyeliyle dünya devleriyle aynı listede anılmayı başardı.