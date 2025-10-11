Yeni Şafak
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: MEB AGS 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: MEB AGS 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

10:4811/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 25 bin öğretmen alımının ikinci etabı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. AGS sonuçlarının duyurulmasının ardından, 10 bin öğretmen atamasının tarih ve branş dağılımı merakla bekleniyor.

Öğretmen adayları, MEB’in açıklayacağı 10 bin kişilik ikinci atama sürecine odaklandı. 21 Nisan – 5 Mayıs arasında tamamlanan ilk başvuru döneminin ardından, AGS sonuçlarıyla birlikte yeni atama takvimi için geri sayım başladı.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Akademisi için planlanan 10 bin öğretmen atamasında henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, önümüzdeki günlerde atamaların branş dağılımı ve başvuru takviminin duyurulması bekleniyor.

MEB DUYURDU

MEB, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvimin, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacağını bildirdi. Bakanlık, öğretmen atama sürecinin her aşamasının mevzuata uygun ve titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en fazla kontenjan Sınıf Öğretmenliği (4378), Özel Eğitim (3087), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1802), Okul Öncesi (1321) ve İngilizce Öğretmenliği (757) için ayrıldı. En az alım ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca ve Arapça öğretmenliklerinde gerçekleşti.

