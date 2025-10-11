10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: MEB AGS 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en fazla kontenjan Sınıf Öğretmenliği (4378), Özel Eğitim (3087), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1802), Okul Öncesi (1321) ve İngilizce Öğretmenliği (757) için ayrıldı. En az alım ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca ve Arapça öğretmenliklerinde gerçekleşti.